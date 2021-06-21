 

Медики рассказали о пользе бананов с кожурой

21.06.2021, 8:52, Разное
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Медики рассказали, почему нужно есть бананы с кожурой. Этот фрукт является любимым у многих людей, поскольку имеет приятный сладкий вкус.
Отмечается, что банановая кожура положительно влияет на настроение человека, поскольку в ее составе присутствует триптофан. Он способствует увеличению выработки серотонина, который считается «гормоном счастья». Последний регулирует настроение и помогает избавиться от психологического напряжения.

Кожура банана способствует снижению в крови уровня «плохого» холестерина. Кроме того, она уменьшает риск развития заболеваний сердца. Кожуру фрукта можно использовать для отбеливания зубов. Также посредством ее употребления ускоряется лечение кожных заболеваний. На лице исчезают прыщи, угри, бородавки. Продукт лучше термически обработать, лучше употреблять его в составе смузи. Банановая кожура зарекомендовала себя как отличное средство против морщин. К тому же она способствует росту и укреплению волос.

Если говорить о пользе, которая не связана с питанием, то измельченную кожуру фрукта часто добавляют в различные самодельные маски. В составе банановой кожуры присутствует азот, магний, сера, калий, поэтому она может стать прекрасным удобрением для растений. Небольшие кусочки рекомендуется закопать прямо в почву.

Источник: inosmi.ru



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