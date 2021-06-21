Врач Зайцев объяснил запах гнили после коронавируса

Врач Владимир Зайцев объяснил, почему после перенесенного коронавируса может чувствоваться запах гнили. По словам ЛОРа, эта особенность нередко связана с гайморитом. Его мог спровоцировать прогрессирующий COVID-19.

Как заявил Зайцев, происходит воспаление слизистой носа. В результате данного состояния у пациента с коронавирусом снижается обоняние. На следующем этапе воспаляются гайморовы пазухи, также отекает соустье. Последнее представляет собой небольшое отверстие между полостью носа и пазухой. Запах гнили выходит по мере того, как оно открывается.

Врач предупредил, что коронавирус в ряде случаев может привести к риниту, а тот провоцирует гайморит. С данными симптомами необходимо обратиться к профильному врачу, чтобы сделать КТ пазух носа или же рентгеновский снимок. Точный диагноз можно ставить только после прохождения комплексного обследования.

Источник: ura.news