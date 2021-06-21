Наташа Королева рассказала о первом сексе

Популярная певица Наташа Королева пояснила о своем первом сексе. На программе «Звезды сошлись» она заявила, что никогда не обсуждала потерю девственности со своей матерью.

Наташа Королева вспомнила, как покинула родительский дом в 16 лет. Она считает, что о первом сексуальном опыте рассказывать матери не нужно. Артистка рассказала, что ее воспитывали довольно строго. Первый секс у нее произошел после замужества. Этот факт Королева не стала обсуждать со своей матерью. Людмила Порывай, в свою очередь, призналась, что ей было очень сложно отпустить дочь в Москву. Отец будущей артистки выступал против этой идеи, но мать поддержала наследницу на пути к славе.

Людмила Порывай не жалеет о содеянном, но ей было очень сложно. Изначально отцу Королевой она говорила, что дочь уехала в Москву получать образование, а живет временно у родственников. Оказалось, что сама артистка даже не знала о том, что мать что-то не договаривает.

Порывай рассказала, что всегда могла прямо сказать дочери, что она поправилась. Когда она увидела Королеву после гастролей в США, то заявила: «Наташа, ты – толстая». Там артистка набрала лишние килограммы из-за частого потребления фастфуда.

Источник: www.youtube.com