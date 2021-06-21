 

На Буковине остаются частично подтопленными подвалы и приусадебные участки в 15 населенных пунктах

21.06.2021, 8:50, Новости дня
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“20 июня около 15.00 в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие девяти мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен)”, – говорится в сообщении.

В результате непогоды жертв и пострадавших нет.

“По состоянию на 7.00 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах”, – сообщили в пресс-службе.

Также без электричества частично остается село Викно.

В ГСЧС сообщили, что откачали около 1160 м³ воды с 63 приусадебных участков и из 51 жилого дома. Воду продолжают откачивать.

“Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются”, – добавили в пресс-службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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