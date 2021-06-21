Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении – ЦИК

Согласно данным комиссии, после подсчета 1 млн 281 тыс. 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251) голосов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна “Армения” – 21,04% (268 165), блок “Честь имею” – 5,23% (66 633). Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.

Скриншот: ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով / Central Electoral Commission of Armenia / YouTube

NEWS.am сообщает, что наихудший результат у “Гражданского договора” в Ереване (41% голосов избирателей), но получить большинство мест в парламенте партии удалось за счет поддержки из провинции.

Как отмечает “Радио Азатутюн”, проходной барьер в парламент Армении составляет 7% голосов для политических блоков и 5% – для партий.

В то же время, согласно избирательному законодательству республики, в парламенте Армении должны быть как минимум три политические силы. Таким образом, в Национальном собрании будет представлен блок “Честь имею”, набравшей наибольшее количество голосов среди тех политических сил, которые не прошли в парламент.

Всего в парламентских выборах в Армении принимали участие 21 партия и четыре блока. Явка на выборах составила 49,4%.

Выступая ночью на понедельник в штабе “Гражданского договора” Пашинян заявил, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми “здоровыми” политическими силами для формирования национального единства и согласия, пишет “Sputnik Армения”.

По словам Пашиняна, в Армении будет установлена диктатура права и закона.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

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