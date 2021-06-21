Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала эксклюзивное интервью одному из известных белорусских порталов Tut.by. В нём она рассказала о своих ожиданиях от суда над её супругом, поделилась мнением об “откровениях” недавно задержанного журналиста Романа Протасевича и поведала о своих основных целях на ближайшая время.

Говоря о судебном процессе над своим мужем Сергеем Тихановским в Белоруссии, “железная леди” выразила уверенность, что честным он определённо не будет. Она считает, что именно по этой причине процесс сделали закрытым. По словам политика, приговор не имеет значения: важно лишь добиться освобождения всех политзаключённых уже в этом году.

Также Светлана Тихановская призвала не обращать внимание на недавнее интервью оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ради которого Минск принудительно посадил самолёт Ryanair. 38-летняя лидер оппозиции выразила уверенность, что все его высказывания были сделаны под давлением, поэтому не стоит это обсуждать.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост, Тихановская намекнула, что это может произойти уже в этом году. Поэтому она призвала добиваться скорейшего освобождения “узников совести” и готовиться к проведению новых выборов.