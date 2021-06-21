 

Почему у министра обороны Сергея Шойгу нет военного образования и он не служил в армии?

21.06.2021, 8:46, Разное
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Лидером партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах в государственную думу ста министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал армии Сергей Шойгу никогда не служил в армии, но это не помешало ему возглавить Министерство обороны и иметь столь высокое воинское звание.

Тем не менее, рассуждающий о формировании «нравственного стержня» у призывников (sic!) Шойгу не служил по призыву ни дня.

Почему у министра обороны Сергея Шойгу нет военного образования, и он не служил в армии?То есть, министр обороны не служил в армии по призыву. Ни одного дня. Ни одной ночи. Ему не брили голову «под ноль». B dct ;t Сергей Шойгу утверждает, что подневольная призывная служба создает «нравственный стержень». Получается, что сам Шойгу этого «стержня» не обрел. Но другим настоятельно хочет его вставить. Насильно. При этом в том же интервью Шойгу сообщает, что количество рядовых и сержантов, служащих на контрактной основе сегодня превышает число призывников. Видимо, у них с «нравственным стержнем» тоже проблемы. Как и у офицеров с генералами

Напомним, будущий министр окончил Красноярский Политех и получил специальность «инженер-строитель». Там же в вузе по окончании военной кафедры ему было присвоено звание лейтенант запаса, поэтому срочная служба в армии его миновала.

Долгое время он работал по специальности в строительных организациях Сибири на разных должностях. И в конце 80-х годов пошел по руководящей линии в горкомах Ачинска и Красноярска.

Надеясь возглавить комитет по ликвидации чернобыльской аварии, он переезжает в Москву, однако работает там заместителем председателя Госкомитета по строительству и архитектуре. В начале 1991 года стал главой российского корпуса спасателей, который уже летом преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям.

Сергей Шойгу всегда активно поддерживал Ельцина: и при ГКЧП, и в 1993 году, и т.д. В 1993 году Ельцин присваивает ему звание генерал-майора, миную сразу несколько званий, которых у Шойгу никогда не было. В 1994 году Комитет по чрезвычайным ситуациям становится министерством, которым Шойгу руководил 18 лет бессменно. В 1995, 1996, 1998 годах ему поочередно присваиваются новые воинские звания, и уже 2003 году от президента Путина он получает погоны генерала армии, но маршалом он пока не стал.

После чехарды с Сердюковым Сергей Шойгу стал министром обороны России в 2012 году.



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