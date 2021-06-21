Выборы-2021: «Единая Россия» назвала первую пятерку, а коммунисты и справороссы устроили пиар на вакцинации

«Единая Россия» определилась с первой пятеркой федерального списка на выборах в Госдуму. Схожая работа ведется и в партии «Яблоко», но пока только на столичном уровне. В то же время «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» отличились неоднозначными призывами и инициативами относительно вакцинации населения от коронавируса.

«Единая Россия» выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. По предложению президента Владимира Путина, в общефедеральную часть списка вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. При этом список разделили на 47 региональных групп.

Региональный совет столичного отделения партии «Яблоко» предложил руководству партии своих кандидатов в депутаты по 15 одномандатным округам Москвы. Среди рекомендованных кандидатов 11 членов партии и 12 беспартийных. Наиболее известные из них – основатель партии Григорий Явлинский, бывший член ЦИК Елена Дубровина, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг. Итоговый список кандидатов будет выдвинут на съезде, который состоится в Москве 3-4 июля.

В то же время лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал решение властей отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию для некоторых групп населения и призвал чиновников «прекратить раскалывать общество под видом борьбы с пандемией». Кроме того, инициативу создать «безковидные рестораны» в столице он назвал «ковидным апартеидом». К данной проблематике подключились и «Коммунисты России», предложив провести всероссийский опрос касательно обязательной вакцинации. «Пусть граждане выскажутся, как они считают», – подчеркнул Максим Сурайкин, добавив, что такой опрос можно провести в сентябре во время Единого дня голосования.

«Я вспоминаю, с чего начиналась партия «Единство» (в декабре 2001 года реорганизована в «Единую Россию» – прим. ВЗГЛЯД). Тогда жителям страны была предложена конструкция партии, в которой первые лица олицетворяли собой силу, мужество, защиту и заботу. Речь идет о Сергее Шойгу, генерале Александре Гурове и Александре Карелине – самом сильном человеке того времени. Это были символические, эмоциональные фигуры. Мне кажется, сейчас партия пошла примерно по этому же пути», – отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой, – указал собеседник. – Такая пятерка олицетворяет чаяния людей».

Это же можно сказать и региональных списков «Единой России». «Партия начала работать с главами территорий. Самые заметные, на мой взгляд, это мэр столицы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Если брать Татарстан, то там очень здорово налажена работа по схеме «партия – управление республикой – избиратели». Эта «троица» работает постоянно, в ней нет разрывов. Кому как ни Минниханову возглавлять список?» – риторически добавил Куртов.

Что касается Москвы, «то именно с Собяниным связаны самые большие надежды по преодолению кризиса и пандемии». «Поэтому партия правильно ставит во главе региональных списков людей, вызывающих безусловное уважение», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, Москва – это город с традиционно высокими политическими требованиями к партиям. «Единая Россия» не блещет сверхвысокими показателями, потому что требовательность и понимание политических процессов в столице самые высокие. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы ЕР вместе с управленцами довела до избирателей информацию о том, что партия взяла контроль над бюрократией. И в случае успешной кампании, большая часть списка партии окажется проходной», – заключил Куртов.

При этом решение московского отделения партии «Яблока» по кандидатам в Госдуму выглядит неоднозначным, считают эксперты. «Выдвижение Шлосберга по округу в Ховрино свидетельствует об отсутствии каких-либо перспектив для политика в Пскове. Мы понимаем, что в своем регионе он не пользуется популярностью. И поскольку наибольшее количество потенциальных избирателей партии «Яблоко» живет именно в столице, то это логичное решение перевести его в Москву. Я не исключаю, что он может набрать какой-то процент голосов», – предположил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По словам Григорьева, партия «Яблоко» для многих до сих пор ассоциируется с ее создателем Григорием Явлинским. «Это наиболее известный политик партии. Его популярность намного выше, чем, например, Николая Рыбакова, нынешнего лидера партии. Поэтому, на мой взгляд, выдвижение Явлинского – вполне правильный политтехнологический прием», – указал он.

«Но для электората не совсем понятно, что этот человек сделал, что он предлагал. У меня, как и у многих, Явлинский ассоциируется с программой «500 дней», которую он выдвигал во времена Горбачева. Тогда он утверждал, что за это время РФ может совершить переход к капитализму, и обеспечить определенный уровень благосостояния жителей, – напомнил собеседник. – С экономической и политической точки зрения это была абсолютно инфантильная, бессодержательная программа, но благодаря этой идее он и запомнился. Для небольшого количества сторонников партии это наиболее известный человек, поэтому, на мой взгляд, выдвигая Явлинского, партия делает все правильно».

На этом фоне заявления различных партий о правильности или неправильности принимаемых властями мер для борьбы с распространением коронавируса выглядят как пиар, считает Григорьев. «Я вижу определенный смысл в инициативе «Коммунистов России», и для их электората подобные заявления могут подействовать хорошо. Однако проблема в том, что другими электоральными группами подобные инициативы могут быть восприняты резко негативно. Но сейчас все партии будут активно использовать тему коронавируса и вакцинации для собственного пиара, выступая с разными инициативами. Иногда – полезными, иногда бессмысленными», – заключил политолог.

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