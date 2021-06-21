 

Определены сроки появления сетей квантовой связи в России

21.06.2021, 8:36, Новости дня
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Полноценные квантовые линии связи войдут в промышленную эксплуатацию через 10-15 лет, их прототипы уже существуют и используются, сообщил спецпредставитель президента в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Это горизонт, я думаю, 10-15 лет. Но позвонить по квантовым линиям из офиса в офис можно уже сейчас», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, буквально на днях РЖД запустили первую в стране линию связи по магистральному квантовому защищенному каналу между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот отрезок квантовой сети в 700 километров на сегодня – самый крупный в Европе.

Кроме того, в РФ развитием квантовых коммуникаций занимаются «Росатом», Газпромбанк, Сбербанк, строительство городской сети обсуждает правительство Санкт-Петербурга.

«Внутри здания МГУ есть несколько тестовых квантовых линий связи, в Казани несколько лабораторий этим занимаются. То есть в этой сфере мы активно растем», – добавил спецпредставитель президента.

Квантовые линии связи в отличие от существующих позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.

В феврале 2021 года российские ученые обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии.



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