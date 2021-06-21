Уши и шея выдают возраст: как правильно за ними ухаживать, чтобы выглядеть молодо

Возраст девушки выдает не только паспорт: чтобы выглядеть молодо, обязательно нужно ухаживать не только за лицом, но и за шеей и ушками. Такой совет дает редактор проекта “Здорово” Светлана Евсеева.

Умывшись утром или вечером, мы наносим крем. Конечно, мы знаем, что коже после умывания необходимо питание. Но как насчет шеи и мочек ушей? Даже наши ушки нуждаются в правильном уходе. Мы подготовили вам небольшой ликбез по уходу за ушками и шеей.

Зачем ухаживать за мочками ушей

Наши ушки не живут отдельно от организма и тоже стареют, поэтому нуждаются не только в мытье и чистке ватными палочками, но и в кремах, пилинге, тонизировании.

Также не забывайте регулярно снимать сережки, промывать их антисептиком, а проколы перекисью.

Особенно важно уделять внимания мочкам, которые часто носят массивные серьги. Кроме того, любые серьги – это рассадник бактерий, в частности длинные. Желательно снимать серьги на ночь, а раз в три для купать их в хлоргексидине или других антисептических средствах.

Ошибки в уходе за шеей

Как на шею, так и на лицо девушки наносят кремы, но чаще всего делают это неправильно. Часто без крема остаются важные участки кожи, где она тонкая и подвижная и где быстро появляются морщинки.

Очень важно наносить питательный крем максимально близко к ушкам, линии роста волос и на всю шею.

Средство наносится на шею до линии “ожерелья”. На шею желательно наносить крем пощипывающими движениями, чтобы он лучше впитывался в кожу.

Не забывайте делать упражнения

Кроме регулярного использования крема и массажа, рекомендуем проводить небольшие упражнения. Рекомендуется каждое выполнять по 10-12 раз.

Первое упражнение. Откиньте голову назад. Запрокидывая голову, нижней губой как можно сильнее покройте верхнюю. Это действие поможет натянуть кожу на шее. Затем расслабьтесь, сомкните губы нормально.

Второе упражнение. Шею слегка вытяните вверх, голову старайтесь держать в нормальном положении. Тыльной стороной ладони придерживайте подбородок, слегка приоткройте рот. Как можно сильнее высовывайте язык. Находясь в таком положении досчитайте до семи. Повторите упражнение. Это занятие укрепляет и уплотняет мышцы шеи. Со временем вы рукой начнете ощущать, как напрягаются и расслабляются мышцы – это хороший результат.

Третье упражнение. Его рекомендуется выполнять стоя, в таком положении это сделать будет удобнее всего. Положите правую руку на левую, прижмите руки тыльной стороной к подбородку. Стремитесь запрокинуть голову назад, голова должна сопротивляться этому движению. Должно возникнуть сильное напряжение мышц. Досчитайте до семи и расслабьтесь.

Четвертое упражнение: Расслабьтесь, голова должна быть немного тяжелой. Опишите головой полный круг. Голова должна упасть на грудь. Перекатите голову с одного плеча на другое, держите до упора. Затем другое, назад и вперед.

Пятое упражнение. Встаньте, выпрямьтесь, положите руки на края плеч и попробуйте сильно вытянуть шею вверх, нажимая на плечи.

Повторяйте эти упражнения регулярно, чтобы мышцы шеи оставались в тонусе. И не забывайте постоянно увлажнять кожу.