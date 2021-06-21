“Раньше такого не случалось”: какие фразы лучше не произносить вслух, чтобы не ускорить закат отношений

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения, между партнерами должно быть, по крайней мере, в пять раз больше положительных моментов, чем отрицательных. Особенно это важно на втором этапе отношений, когда бабочки в животе, страсть и эйфория уступают место другому, более глубокому чувству. Бессмысленные споры и обидная критика встречаются все чаще в отношениях. Психологи назвали три фразы, которых обязательно следует избегать, так как они могут уничтожить любовь.

«Если бы ты любил меня, ты бы…»

Такое высказывание – самая настоящая попытка шантажа.

Использовать это утверждение как рычаг давления на партнера несправедливо. Специалисты советуют избегать этой фразы для того, чтобы как-то повлиять на поведение своей второй половины. Наращивание давления, как правило, не очень хорошая тактика. Лучше скажите прямо, чего вы хотите от своего партнера.

«Раньше такого не случалось»

Тот, кто отчаянно возвращается к воспоминаниям о прошлом и не пытается что-то изменить в настоящем, не сможет поддерживать отношения в долгосрочной перспективе. Никто не может повернуть время вспять, и вам это тоже не нужно. Развитие вместе должно рассматриваться как что-то позитивное. Вместо того чтобы вспоминать о романтических моментах из своего прошлого, вы должны попытаться найти проблему и решить ее.

Чего вам не хватает в отношениях и что вы можете сделать для того, чтобы стать счастливее? Если вам не хватает романтики, то устройте, например, романтический ужин или пригласите своего партнера в путешествие. Осознайте свои потребности и откровенно скажите о них партнеру вместо того, чтобы убегать в воспоминания.

«Ты ведешь себя как твоя мать/отец»

Даже если определенное поведение вашего партнера может быть связано с манерой общения его родителей, вы все равно не должны произносить эту фразу. Что вы хотите этим сказать и как, по вашему мнению, должен отреагировать на эти слова ваш партнер?

Он не может изменить что-то, а услышав эту фразу из ваших уст, он почувствует, что вы оскорбляете его родителей. Эта фраза причиняет боль и никак не помогает разрешить конфликт, а только усугубляет его. Оставьте родителей, они не имеют никакого отношения к вашей ссоре!

Заключение

Всегда говорите своему партнеру, что в его поведении вам не нравится, что вас беспокоит. Избегайте расплывчатых формулировок, манипуляций и неубедительных аргументов. Лучше откровенно назовите то, что вам не нравится, и предложите альтернативы или решения.