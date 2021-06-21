Ученый Сафин выразил обеспокоенность состоянием почв в РФ: “Приближаются к красной черте”

Российский ученый Радик Сафин недавно принял участие в одной из научных конференций, в рамках которой оценил фактическое состояние почв Российской Федерации. По мнению эксперта, затронутый им аспект вызывает очень серьезные опасения.

Специалист, представляющий Академию наук Республики Татарстан и возглавляющий одну из профильных кафедр Казанского ГАУ, отметил колоссальные потери пашенных территорий из-за постоянного развития оврагов, и призвал к принятию возможно срочных мер для борьбы с данным видом почвенной физической деградации. Впрочем, оптимизм в исследователя вселяет факт понимания научным миром механизма данного процесса, равно как и химической деградации почвы, связанной, в частности, с наличием практически отрицательного баланса питательных элементов в важном природном ресурсе. Однако нюансы третьего вида деградации, биологического, учеными пока исследованы не в полной мере, и это беспокоит Сафина. Оценку и количественное описание биологической деградации он назвал “срочной производственной задачей”, сложности которой сопряжены с значительными трудностями. К последним эксперт отнес, в первую очередь, количество и разнообразие обитающих в почве живых организмов.

В целом же ученый напомнил, что забота о сохранении состояния почвы является обязанностью правительства страны, что регламентировано, в том числе, требованиями Организации Объединенных Наций. “Государство должно обеспечивать решение этой задачи. Но если мы посмотрим на состояние почв в республике Татарстан, мы видим, что они постепенно приближаются к красной черте. Наверное, все факторы деградации почв, которые вы видите, характерны не только для нас, но и для большинства регионов нашей страны, но и всего мира”, – резюмировал Радик Сафин.

Источник: rossaprimavera.ru