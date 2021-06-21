Вдова Бориса Грачевского со страхом ждет раздела имущества покойного мужа

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского со страхом ждет раздела его имущества. Екатерина Белоцерковская опасается, что вместе с годовалым сыном ей придется переехать из роскошного дома.

Вдова Грачевского ждет, когда начнет распределяться имущество покойного режиссера. В рамках общения с подписчиками она рассказала, что за пять месяцев ее боль, связанная с потерей супруга, не утихла. Екатерина Белоцерковская очень скучает по любимому супругу. Сейчас актриса вместе с годовалым сыном Филиппом проживает в роскошном доме создателя «Ералаша», но не исключает, что ей придется переехать в другое место.

Фолловеры поинтересовались, удалось ли решить вопрос с киножурналом «Ералаш». Екатерина Белоцерковская заявила, что права на него у нее отсутствуют. Вдова Грачевского не собирается ничего отстаивать. Она только намерена разобраться с вопросом поддельной подписи. Белоцерковская не может стать единоличным владельцем киножурнала, поскольку всего присутствуют пять наследников.

Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января в результате осложнений после коронавируса. Сначала режиссер вместе с молодой супругой лечился дома, а потом ему потребовалась госпитализация.

Источник: www.instagram.com