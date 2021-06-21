Оккупанты на Донбассе 20 июня открывали огонь четыре раза и запускали беспилотник – штаб ООС

“В районе Старогнатовки оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия. Неподалеку от Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра”, – говорится в сообщении.

Также зафиксирован пролет беспилотника боевиков в Луганской области. Аппарат пересек линию разграничения и был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Среди украинских военных потерь за прошлые сутки не было.

“На обстрелы противника украинские военные открывали огонь”, – сообщили в штабе.

С начала суток 21 июня нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/157695436291464/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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