 

В Китае сделали более 1 млрд прививок против COVID-19

21.06.2021, 7:52, Новости дня
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Страна занимает первое место в мире по количеству введенных доз вакцины. В пятерку лидеров также входят:

страны Евросоюза (325,2 млн введенных доз, 27,9% полностью привитого населения);
США (318 млн введенных доз, 45,1% полностью привитого населения);
Индия (276,7 введенных доз, 3,6% полностью привитого населения);
Бразилия (86,5% введенных доз, 11,6% полностью привитого населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).

Всего в мире сделали уже более 2,62 млрд прививок от COVID-19, вакцинация стартовала в 180 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июня в стране сделали более 2 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,7 млн человек, завершили вакцинацию почти 360 тыс. украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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