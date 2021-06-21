В Черновицкой области из-за сильных дождей подтопило 17 сел

Подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юркивцы, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижовка Черновицкого района.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 20 июня отмечали, что в результате интенсивного дождя частично были подтоплены около 70 жилых домов и 150 домохозяйств.

“В 29 населенных пунктах частично повреждено дорожное покрытие, проезд обеспечен. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Уровень воды постепенно снижается”, – сообщили в службе.

По состоянию на 21.00 подтопленными оставались 15 домов и 15 домохозяйств.

“Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются”, – говорится в сообщении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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