 

В Украине за сутки подтвердили 323 случая COVID-19

21.06.2021, 7:52, Новости дня
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Среди заболевших 15 детей.

Умерло за сутки 16 человек, выздоровело 677 пациентов, а 375 заболевших госпитализированы.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 229 846 случаев COVID-19, умерло 52 032 человека, выздоровело 2 152 140 заболевших.

20 июня в Украине сделали 14 098 тестирований на коронавирус, из которых 8943 методом ПЦР, 1147 – методом ИФА, а также 4008 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 10,7 млн ПЦР-тестирований.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1879426422220454

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сутками ранее в Украине подтвердили 479 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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