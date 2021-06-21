Загадочный «плавучий город» возник посреди океана

В сети опубликовали удивительные снимки, на которых запечатлен «плавучий город» у берегов Гемпшира (Великобритания). Из Атлантического океана поднимаются высокие здания, будто они стоят прямо на воде.

56-летний мужчина Артур Скотт был поражен причудливым внешним видом и сфотографировал группу плавучих зданий, которые возникли в нескольких милях от пляжа в Портсмуте, графство Гемпшир. По словам мужчины, мираж наблюдался примерно час.

По мнению экспертов, речь идет о «фата моргане» – редком оптическом феномене в атмосфере. В последнее время возникает много подобных миражей, когда огромные корабли-контейнеровозы будто плывут в воздухе над горизонтом.

Сотни лет назад подобные миражи воспринимались людьми как нечто сверхъестественное, что не удивительно, так как миражи отображали в воздухе объекты, которые могли находиться за десятки и сотни километров от наблюдателя. Но мало, кто знал, что это за объекты.

Ранее американский турист Джош Проуз из Вашингтона, отдыхая в 2018 году в Александрии, запечатлел над городом настоящие египетские пирамиды, которые на самом деле находятся в 178 километрах от этого места. Это ли не удивительно, даже если это очень легко объяснить с научной точки зрения.