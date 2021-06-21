 

Украина собралась купить у Великобритании боевые корабли

21.06.2021, 7:38, Новости дня
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Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown, сообщили источники одесского издания «Думская».

По имеющимся у издания сведениям, корабли будут закуплены в 2021 году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Как информирует издание, приобретаемые Украиной боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.

Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.



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