 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

21.06.2021, 7:38, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11,5 копеек, курс евро поднялся на 3,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11,5 коп. и составил 72,97 рубля. Курс евро поднялся на 3,75 коп., до 86,42 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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