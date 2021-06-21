Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11,5 копеек, курс евро поднялся на 3,75 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11,5 коп. и составил 72,97 рубля. Курс евро поднялся на 3,75 коп., до 86,42 рубля, передает ТАСС.
В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.
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