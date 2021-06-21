Немцев возмутили слова Меркель о стыде в день начала ВОВ

Жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, передает РИА «Новости».

Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus.

«В восьмидесятый раз… Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp.

«Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – сообщил Lars Wiemann.

Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией.

«Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland.

«Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard.

«А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для РФ священным.