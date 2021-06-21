Призрачный гуманоид в лесу Айдахо перепугал двух охотников

Эта история была опубликована на днях на сайте известного американского исследователя призраков и странных существ Лона Стриклера.

Она рассказывает о том, как пара друзей поехала на охоту в лесных дебрях штата Айдахо, и встретила там "мерцающее" существо, похожее на замаскированного пришельца из фильма "Хищник".

Ранее мы уже выкладывали на сайт несколько статей о подобных созданиях. В англоязычной уфологии это относительно новое явление и там оно называется "Glimmer Man", что можно перевести как "Мерцающий человек" или "Полупрозрачный человек".

Внешне существо выглядит как человекоподобная фигура, замаскированная так, чтобы казаться практически прозрачной на фоне окружающего пейзажа. Таким образом это существо можно заметить лишь по его контуру и когда оно двигается.

Автора истории зовут Майк и по его словам, ему 60 лет и он решился рассказать об этом лишь потому, что болен раком и вскоре умрет. Случилось это тогда, когда Майку было 34-35 лет. В то время он жил в пригороде Бойсе, штат Айдахо.

"Там в государственном заповеднике водится белохвостый олень и я подростком любил ездить туда на охоту с братьями, отцом и дядями. Я любил бывать там, пока не заполучил этот опыт.

Это было в конце лета, и мы с моим приятелем по имени Райан собирались поехать в Нью-Мидоуз, забрать кое-какие припасы, которые я хранил в доме моего дедушки и бабушки, и потом отправиться в поисках подходящего места для установки наших оленьих стендов (специальных мест для засады охотников на оленей).

Мы благополучно добрались до одной из знакомых мне тропинок и начали ходить, пытаясь найти хорошее место для установки стендов. Ничего необычного. Совершенно нормальный день. Мы видели много диких животных и несколько других стендов, которые были оставлены другими охотниками. Некоторые выглядели совсем свежими, другие выглядели старыми и заброшенными".

Вскоре Майк и его друг Райан поставили свои стенды, примерно на расстоянии 1000 ярдов друг от друга. Райан был на 7 лет моложе Майка и был в гораздо лучшей физической форме. Обычно в каждый сезон охоты они приезжали сюда вместе, потом каждый охотился на своем стенде и вечером Майк ждал Райана и они вместе возвращались из леса.

Итак, наступил сезон охоты на оленей. Майк и Райан около 6-7 раз на пару выезжали на охоту и все было как обычно, но потом они не смогли вместе охотиться из-за работы, семейных проблем и других забот и теперь получалось, что они могли выезжать на совместную охоту лишь по выходным, а в будни охотились поодиночке.

Но в ту неделю с Райаном что-то произошло.

"Я не мог уйти с работы на охоту и мне приходилось ждать выходных. Я звонил Райану и спрашивал у него, как прошла его охота, а он говорил, что не смог добыть ни одного оленя и видел лишь их следы. Тогда я сказал ему, что ничего, и что мы увидимся в эти выходные, на что он ответил мне, что не сможет приехать в лес.

Я сказал "Хорошо, без проблем, наверное увидимся на следующей неделе". И вот прошла неделя, я позвонил Райану и он снова сказал, что не может поехать в лес. Теперь причиной была названа внезапное недомогание. Я спросил, ходил ли он в лес в будни на этой неделе и он сказал, что нет, не ходил ни разу.

Опять же, я снова не заподозрил ничего такого, подумал, что просто стечение обстоятельств, но это не страшно, поохотимся через неделю. Но прошла еще неделя и Райан снова не приехал на охоту".

Так продолжалось неделя за неделей и сезон охоты на оленей уже начал подходить к концу. Майк при этом уверял, что Райан очень любит охоту и рыбалку – тот постоянно говорил об охоте, у него была подписка на несколько охотничьих журналов и куча кассет с фильмами об охоте. И теперь он почему-то находит любые оправдания для того, чтобы не пойти на охоту.

"Из-за этого я продолжал ездить в лес один до самого конца сезона. В том году у меня было все плохо с работой, но я был более опечален и разочарован тем, что похоже потерял своего друга по охоте".

В течении нескольких последующих месяцев Майк регулярно общался с Райаном и их дружба, казалось, снова возобновилась. Потом наступила весна и настала пора искать новые места для нового охотничьего сезона. И Раайн снова начал искать разные предлоги для того, чтобы не ехать в лес.

"Я был шокирован его поведением и в новом сезоне мне пришлось все делать в одиночку. Я нашел в том районе новое местечко для засады, которое выглядело очень неплохо, но во время поисков я оказался рядом со старым стендом Райана, который он поставил в прошлом году.

Так как Райан отказался от охоты, я решил "проучить" его, заняв его место. Я залез в засаду и устроился там поудобнее. Первые полтора часа вокруг все было нормально, а потом внезапно стало очень тихо. Я имею ввиду, я словно оказался погружен в гробовую тишину.

Это было как вакуум, я мог слышать биение своего сердца. Не было ни звуков птиц, ни шороха, ни мелькающих белок, ни бурундуков, ни даже ветерка. Я помню как сидел и думал про себя "Боже, это какое-то безумие, я никогда не видел подобной ситуации, это так странно". Так продолжалось около десяти минут".

Затем Майк краем глаза увидел что-то непонятное на расстоянии примерно 70 ярдов от себя. Это мелькало на фоне деревьев и двигалось, но Майк до сих пор не мог понять что именно он видит. Однако он начал испытывать чувство страха, как будто происходит что-то плохое.

"Эта штука двигалась среди деревьев, но что она делала, я не знаю. Я не мог сосредоточиться на том, что это было. Я все время говорил себе: "Что это, черт возьми? Что это за человек, что это?" Вот тогда он прыгнул на соседнее дерево и тогда я получше разглядел это.

Я говорю лучше, потому что то, что я видел, трудно описать конкретными словами. Я не мог сосредоточиться на этом. Кем бы оно ни было, у него было две руки, голова, туловище и две ноги. Я не описываю его как человека, потому что то, что я увидел, не было человеком. Оно было около 6 футов высотой или чуть короче (средний рост человека).

Оно прыгнуло на следующее дерево и просто присело на ветку, осматривая местность. Мне было страшно двигаться, поэтому я просто сидел и смотрел с удивлением. В лесу по-прежнему не было ни звука, а эта штука просто сидела там. Поверхность его была похожа на воду или на жидкость, или на прозрачный пластик".

Все это время Майк думал про себя: "Это сасквотч или призрак?". И очень боялся двигаться, потому что тогда это существо могло заметить его. Он просто сидел и пристально наблюдал из своей засады за этим существом, не сводя с него глаз ни на секунду.

Он не знал, видело ли оно его, но было похоже, что оно его не замечало. И так продолжалось примерно в течении одного часа. Существо двигалось, время от времени перепрыгивая с дерева на дерево, а потом наконец исчезло в глубине леса. После этого Майк слез со стенда и побежал к своей машине.

"Сидя в кабине грузовика, я пытался осмыслить то, что только что увидел. "Что это было? Я схожу с ума? У меня опухоль головного мозга? У меня, должно быть, галлюцинации". Но нет. Нет! Я видел это. Я смотрел на это очень долго, что бы это ни было, это было реально.

Я поехал домой и никому ничего не сказал об этом инциденте. Я не хотел, чтобы они думали, что я сумасшедший или что-то в этом роде. Но я постоянно думал об этом в течение следующих нескольких недель. Каждый раз, когда я ложился спать или принимал душ, ехал один в своем грузовике. Воспоминания забивались мне в голову. Что же я видел?

В конце концов, я связался с Райаном и спросил, могу ли я приехать в гости. Он сказал, конечно. Итак, однажды в субботу, около обеденного перерыва, я поехал к Райану, и мы немного поболтали о том, чем он занимается, как складывается его жизнь, о нормальных вещах. Затем я рассказал ему о своем сезоне охоты на оленей и о том, как однажды я подошел к его стенду и охотился с этого места.

И Райан выглядел напуганным, услышав это. Он побледнел! Он смотрел на меня этим странным взглядом, который я никогда не забуду. Я сказал: "Чувак, ты в порядке?", а он сказал: "Ты что-нибудь видел?" Я сказал: "Нет, мужик, я не видел оленей". И он сказал: "Я не говорю об оленях. Ты что-нибудь ЕЩЕ видел?"

В тот момент я знал, на что он намекает. Я знал, что он что-то видел тоже. Итак, я сказал ему: "Да, собственно говоря. Я точно скажу, что я видел". И я ему все рассказал. И тогда он сказал, что тоже видел это, и что мне повезло, что оно меня не заметило".

Далее Райан рассказал о том, что случилось с ним в лесу и его опыт существенно отличался от того, что произошло с Майком. Он сказал Майку, что эта штука не только увидела его, но затем фактически выгнала из леса. Вот почему он никогда больше не приезжал в лес на охоту.

Райан с самого начала хотел рассказать Майку об этом, но не знал как. После этого случая он продал все свое охотничье снаряжение и больше никогда не ходил в лес. Майк и Райан говорили часами об этом существе и на протяжении многих лет так и не могли понять, что именно они видели.

Райан думал, что это был демон или что-то инопланетное. А Майк вообще не знал, что и предположить. Он лишь был рад, что Райан тоже это видел, потому что это значило, что у него не было галлюцинаций и теперь Майк не ощущал себя одиноким.

Райан погиб в аварии на мотоцикле 4 года назад, а Майк недавно услышал подкаст о таком явлении как "Мерцающий человек" и тут же вспомнил о том, что он и Райан видели в лесу, и подумал, что это очень похоже на то, что они увидели.