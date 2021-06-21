 

Какой маникюр сделать к дню Святого Валентина: простые дизайны с сердечками и без них

21.06.2021, 7:16, Разное
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Любой праздник – это настроение, эмоции и впечатления. Каждая девочка это поймет: яркий праздник хочется дополнить, хочется влиться в эту прекрасную атмосферу.

Увлекающиеся маникюром не дадут соврать, что в праздник всегда хочется чего-то тематического, праздничного. Так и накануне дня Святого Валентина красотки просят у своих мастеров ногтевого сервиса сделать что-то эдакое, романтичное, нежное, с акцентом на легкость и влюбленность.

Мы собрали для вас топ лучших идей для маникюра к 14 Февраля. Уверены, вам понравится.

Идеи дизайна с сердечками

Первое, что приходит в голову, – это сердечки, именно они ассоциируются с любовью, романтикой и самым романтичным праздником в году. Поэтому наиболее популярный запрос от клиентов – именно сердечки.

Вот один из примеров подобного маникюра. Молочная подложка или маникюр в стиле бэйби-бумер с серебряными наклейками: идея простая в исполнении и очень нежная. Цвет не кричащий, не надоест быстро, с такими ноготками легко проходить несколько недель.

На камуфлирующую базу можно как наклеить сердечки, так и нарисовать: выглядит очень нежно.

Если хочется чего-то более яркого и страстного, то можно использовать красный цвет. Выглядит шикарно: красный всегда в выигрыше.

Маникюр с миндалевидной формой ногтей и крупными красными сердцами (главное фото) – вариант для смелых натур.

Так как в этом году в моде яркие цвета, то смело используем всю палитру, не бойтесь миксовать оттенки.

Маникюр без сердечек

Однако не все любят сердечки. Но ведь хочется чего-то нежного. Тем более совсем скоро лето.

Вот еще несколько идей. Классическое сочетание нюда и шиммера.

Не менее популярный разноцветный френч – тоже нежно и тоже стильно, этот тренд пользуется спросом уже несколько лет.

Минималистичные рисунки в виде цветочков и веточек – популярная идея последних пяти лет. Не выходит из моды.

А вот и ногти с губками. Замечательное сочетание цветов. Что может быть лучше нюдовых оттенков?

А какой маникюр предпочитаете вы?



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