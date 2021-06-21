 

Сезон цветения сливы: две вьетнамские подружки решили сделать фотосессию

21.06.2021, 7:16, Разное
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Сливовая долина поблизости от Ханоя во Вьетнаме – одна из наиболее известных достопримечательностей Мок-Чау. В настоящее время долина изобилует цветущими сливовыми деревьями, расположенными глубоко в лесу, куда можно попасть только пешком.

Красивая дорога

Маршрут из ближайшего города в Мок-Чау не слишком сложен для начинающих туристов, хотя некоторые его участки в это время года окутаны туманом. Национальная автомагистраль 6, соединяющая провинцию Хоабинь с районом Мок-Чау, особенно серая и туманная. Разумнее всего будет заказать такси со знающим все повороты водителем.

Местные советуют приезжать в эти края еще до обеда, чтобы плотно позавтракать в одном из крохотных семейных ресторанов и сразу отправиться в долгую прогулку. Во время этого похода можно будет сполна насладиться роскошными видами и бесконечными рядами цветущих деревьев, тянущимися до самого горизонта, и свежим воздухом. Как говорится, чем сложнее подъем, тем красивее вид. Дорога, ведущая к Му-Мау, довольно захватывающая, с крутыми поворотами и крутыми уклонами.

Неожиданные сложности

Именно по такой красивой дороге и проехали две подруги, которые решили устроить себе нарядную фотосессию в красивых платьях на фоне сливовых деревьев. Девушки были очень взволнованы после долгой дороги и уже готовились примерить свои красивые наряды, как неожиданно выяснилось, что одно из платьев порвано, а сниматься в одинаковых нарядах девушками показалось не очень интересным, поэтому они отправились в ближайший магазин и решили посмотреть, что можно придумать.

Каково же было их удивление, когда в магазине одежды они обнаружили два домашних костюма – один в виде розового динозавра, а второй желтого тигра. Разумеется, девушки не смогли устоять перед их очарованием. Однако на этом сложности у фотографов не закончились. План предполагал фотографирование на фоне цветущей сливы, однако к моменту когда подружки приехали в рощу, слива уже отцвела. Зато остались цветущие абрикосовые деревья, на фоне которых девушки и сфотографировались.



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