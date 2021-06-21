Число случаев COVID-19 в “Артеке” в оккупированном Крыму выросло вдвое

“На сегодняшний день выявлено 12 детей по признакам инфекционным”, – цитирует Федоренко проект “Крым.Реалии”.

Он рассказал, что детей перевели в медучреждения, где у них подтвердился COVID-19.

Ранее было известно о шестерых заболевших.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Российские власти включают данные о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированном Крыму в свою статистику. Согласно этой информации, в АРК выявили почти 46 тыс. случаев COVID-19, умерло 1446 человек.

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