Новая Зеландия включила трансгендера в состав сборной на Олимпиаду

Трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, сообщил национальный олимпийский комитет страны.

«Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины – Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин – Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты – дебютанты Олимпийских игр», – приводит текст сообщения НОК ТАСС.

Лорел Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. По словам главы новозеландского олимпийского комитета Керейна Смита, 43-летняя Хаббард «полностью соответствует критериям Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и рекомендациям МОК для трансгендерных спортсменов». «Гендерная идентичность в спорте является весьма чувствительным и сложным вопросом, требующим баланса между правами человека и справедливостью в соревнованиях. Однако мы придерживаемся принципов инклюзивности и уважения ко всем, а потому стремимся поддерживать всех новозеландских спортсменов», – сказал Смит в интервью радиостанции Radio New Zealand.

Напомним, 1 июня во Флориде трансгендерам запретили заниматься женскими видами спорта. В марте в Миссисипи трансгендерам запретили участвовать в соревнованиях среди женщин в учебных заведениях штата. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как трансгендеры меняют лицо мирового спорта.