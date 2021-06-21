Дженнифер Лоуренс на красной дорожке и в жизни. Стиль от актрисы, который собрал все тренды лета

Дженнифер Лоуренс – одна из самых знаменитых актрис своего поколения. Будучи послом бренда Dior, обладательница «Золотого глобуса» часто блистает в творениях Марии Грации Кьюри на красных ковровых дорожках. И в обычной жизни на ней часто можно увидеть одежду и украшениях от известных брендов, которые она умело сочетает, создавая свой неповторимый стиль. Мы собрали подборку образов Дженнифер Лоуренс. Стиль от актрисы, который собрал все тренды лета.

Белая футболка и брюки

Классический летний образ, который отлично будет смотреться на любой девушке. Футболка, расклешенные брюки и кроссовки – это не только стильно, но и комфортно. Модницы, берите этот образ на вооружение!

Мини-платье и кроссовки

Этот образ отлично подойдет для романтического свидания и прогулки с друзьями.

Платье-рубашка и броги

Возможно, где-то в параллельной вселенной именно так одевалась бы Дженнифер Лоуренс, если бы она работала в офисе. Стильный и практичный образ.

Шорты, футболка и панама

Панама – тренд этого лета! Дженнифер трудно узнать в этом образе, но, пожалуй, никто не поспорит с тем, что он ей очень идет.

В стиле 90-х

Мода циклична, и на одном мероприятии актриса решила поэкспериментировать и добавить своему образу изюминку. Она надела относительно простую комбинацию из белой футболки и кожаной куртки с расклешенными брюками и туфлями на платформе.

Стильный выход

Дженнифер Лопес может похвастаться прекрасной фигурой, которую выгодно подчеркивает это красно-черное платье от бренда Proenza Schouler.

Принцесса в белом

Женственное и элегантное в своей простоте платье от любимого бренда актрисы!

Сочетание розового с черным

Актрисе очень идет этот нежный оттенок! Контраст розового и черного привлекает внимание и заставляет задержать взгляд на образе.

Простота и элегантность

В Лондоне репортеры запечатлели Дженнифер Лоуренс вот в таком стильном наряде.

Брюки с вышивкой смотрятся очень необычно и хорошо сочетаются с белой футболкой.