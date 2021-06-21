Они есть в морозильнике у каждого: какие овощи не стоит покупать в замороженном виде

Диетологи отмечают, что каждая порция пищи должна минимум наполовину состоять из овощей и фруктов. Только таким образом можно обеспечить организм всем разнообразием полезных веществ, которые содержатся в растительной пище. И желательно покупать сезонные овощи и фрукты, которые растут в вашем регионе. Но, согласитесь, в холодильнике практически у каждого человека есть пачка замороженных овощей, фруктов или ягод. Причем некоторые из них не так полезны как их свежие аналоги. Какие же?

Нарезанный кубиками лук

Этот овощ в вареном, жареном и карамелизованном виде употребляется в большом количестве блюд. Некоторые предусмотрительные хозяйки нарезают лук для супа или рагу и отправляют смесь в морозилку. Профессиональные повара не рекомендуют это делать. Дело в том, что при заморозке лук теряет свою остроту, вкус и текстуру. А это именно те составляющие, которые придают любому блюду с луком тот самый неповторимый вкус.

Спаржа

Спаржа благодаря немного горьковатому вкусу остается одним из самых популярных овощей в весенне-летние месяцы. Осенью и зимой ее, следовательно, можно приобрести только в замороженном виде. К счастью, она не теряет тех витаминов и полезных веществ, которые в ней есть во время заморозки. Но хранение в холодильной камере изменяет ее текстуру – она становится более мягкой, а при приготовлении различных блюд со спаржей она практически превращается в кашицу. Поэтому если вы любите хрустящую спаржу, то замороженный овощ точно для вас.

Брокколи

Этот овощ так же полезен, как и белокочанная, цветная и брюссельская капуста, его отличие в его ярком цвете и и хрусте. Но брокколи, как и спаржа, теряет этот хруст при заморозке. Если вы любите салаты или супы со слегка хрустящей брокколи, то замороженный овощ, вам наверняка не понравится.

Шпинат, салат и руккола

Листовые овощи содержат большое количество воды. Из-за этого их нельзя замораживать, так как после разморозки они потеряют свою текстуру и цвет. Вместо яркого и хрустящего овоща вы получите размороженную кашицу в форме слизи. Чтобы этого не произошло, рекомендуется замораживать листовые овощи уже нарезанными и желательно порционно. Для этого идеально подойдет форма для кубиков. Например, если вы добавляете шпинат в суп или рагу, то положите уже в готовое блюдо пару кубиков замороженного шпината. А вот салат или рукколу лучше покупать только свежими.

Цветная капуста

При правильном приготовлении цветная капуста – это полезный и вкусный овощ. Текстура в форме соцветий придает блюду аппетитный вид. Но он будет потерян, если блюдо приготовлено из замороженных и предварительно нарезанных овощей, так как при заморозке соцветия становятся хрупкими и легко ломаются. Маленькие кусочки овоща в блюде превращаются в кашицу. Поэтому стоит заменить замороженную капусту на свежую.

Брюссельская капуста

Этот овощ содержит много воды и поэтому, также как и шпинат, теряет текстуру. Но, в отличие от последнего, ее можно сохранить, если выложить брюссельскую капусту на нагретую сковороду неразмороженной, добавить специи и приправы. Жарить нужно на сильном огне с добавлением оливкового масла.

Морковь

Напомним, что все вышеперечисленные овощи теряют текстуру во время заморозки. С морковью все иначе. В ней мало воды, она хорошо переносит заморозку, но теряет питательные вещества. Как показали исследования, в замороженной моркови уровень железа ниже, чем в свежей. Напомним, что железо способствует доставке кислорода к клеткам. Поэтому если у вас недостаток железа, то обязательно замените замороженную морковь на свежую.

Различные виды зелени

Некоторые виды зелени, например розмарин, легко переносят заморозку. Но этого нельзя сказать о петрушке, кинзе или базилике. Из-за большого количества воды в составе они быстро портятся, теряют текстуру и вкус. Но есть 2 способа сохранить вкус и аромат любимых трав. Их можно хорошо промыть, отделить листья от стебля и высушить. Хранить обязательно в сухой посуде в темном месте. Второй способ – вырастить любимый вид зелени дома.

Это позволит использовать любимую зелень в свежем виде круглый год.