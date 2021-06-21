Полуголая Регина Тодоренко похвасталась успехами своего клипа: “Переполняют эмоции”

Популярная ведущая и певица Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой похвасталась перед поклонниками успехами своего нового музыкального клипа. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

Не так давно телезвезда после достаточно долгого перерыва завершила свою новую музыкальную видеоработу – клип “#РОМЧИК”, который, к слову, уже презентовала и в своем личном микроблоге. Стремясь отдохнуть от напряженной творческой работы, Регина Тодоренко отправилась в один из курортных отелей жаркой Турции, однако и оттуда не переставала следить за продвижением своего клипа на разместившем его канале YouTube. Последние успехи произведения показались певице достаточно весомыми, поэтому она посчитала нужным сообщить об этом своим подписчикам в Instagram. Чтобы придать информации побольше позитивного летнего настроения, хозяйка аккаунта сфотографировалась в бассейне на фоне гостиницы, облаченной лишь в купальник мини-бикини, компилированный из белого и бежевого цветов. На фотоснимке, поставив свои руки на парапет, исполнительница изогнула спину и бедра в весьма соблазнительном ракурсе и одарила зрителей максимально приветливой улыбкой.

Эффектное фото Тодоренко сопроводила сообщением, что вышеупомянутый клип уже успел набрать на YouTube более 1,6 миллионов просмотров и буквально “разрывает” этот популярный среди пользователей интернет-ресурс. “Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето. Включайте на полную в машине и почувствуйте то же, что чувствую я: легкость, безудержность, умопомрачительное веселье! Лето должно быть именно таким. Спасибо вам огромное, меня переполняют эмоции”, – с восторгом призналась красавица.

Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что посетители микроблога исполнительницы сразу разделились на несколько “лагерей”. Так, немалую часть составили те фолловеры, в основном – представительницы прекрасного пола, которые постарались акцентировать внимание Регины Тодоренко на количество неодобрительных “дизлайков” под видео на YouTube, практически не уступающих числу поощрительных оценок. Это, по их мнению, очень сильно ставит под сомнение “качество” выпущенной видеоработы. Впрочем, оппоненты комментаторов из первой категории сразу же стали возражать недоброжелателям, заявив, что хозяйка аккаунта вовсе не строит иллюзий по поводу фундаментальности своей композиции, сразу признав её “дурашливой”. Поклонники же мужского пола в большинстве своем и вовсе постарались абстрагироваться от темы клипа, с удовольствием отметив красоту и эротичность стройных форм певицы. За четверть суток публикация набрала более 90 тысяч “лайков”.