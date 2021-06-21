 

Военный корабль «припарковался» на пляже под Петербургом

21.06.2021, 5:42, Новости дня
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В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как на пляже бухты Желтая (Финский залив) «припарковался» десантный корабль «Евгений Кочешков».

«Друзья, вот такой сюрприз ждал любителей чистой водички и дикой природы. Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» припарковался прямо на берегу, на песочке. Подозреваю, с диким ревом и всеми прилагающимися чудесами! Кораблик идет из Калининграда к нам в Питер. А здесь у них перевалочная стоянка», – написал один из пользователей Сети, об этом информирует Рен ТВ.

Ранее сайт 47.ru сообщал, что корабль «Евгений Кочешков» прибыл из Калининградской области для участия в десятом Международном военно-морском салоне.



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