Мощный смерч сняли на видео у берегов Одессы

У побережья украинского города Одесса над морем заметили несколько смерчей, их сняли на видео и опубликовали в социальных сетях.

Смерчи заметили отдыхающие возле побережья в субботу, 19 июня, видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.

«Сегодня отдыхающие на берегу Черного моря в Одессе могли бесплатно наблюдать вот такой аттракцион. Нептун, прекрати», – подписал ролик автор поста.

После сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Глава республики Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.