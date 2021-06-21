В «Москино» анонсировали возобновление работы летних кинотеатров

Летние кинотеатры сети «Москино» возобновят работу с 21 июня, сообщили в пресс-службе компании.

«Согласно указу мэра Москвы «О возобновлении деятельности летних кинотеатров», с 21 июня «Москино» снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков «Сокольники», «Фили» и «Музеон», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Там добавили, что 22 июня «Москино Музеон» и 23 июня в «Москино Сокольники» пройдут специальные показы ленты «Таксист» Мартина Скорсезе, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

В «Москино Фили» пройдет комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли «Телохранитель жены киллера».

«В репертуаре летних кинотеатров – авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа», – заключили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.