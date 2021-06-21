 

Мнение: «Улитки разной судьбы»

21.06.2021, 5:40, Разное
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Здравствуйте

Гражданки Улитки (Большие Виноградные), почувствовав признаки глобального потепления, стали захватывать просторы Подмосковья.

Судя по сколам на домике и рожкам этой Улитки, через разные переплеты происходит освоение новых территорий. Еле ползает, битая и с непростой личной жизнью.

Выползла на дорогу, чуть ее не раздавил.

Пришлось ей объяснять, что я – не поезд, а она – не Анна Каренина.

Хотя бы потому, что она – не она, а оно ( Улитки – гермафродиты, могут в зависимости от ситуации выступать особью и женского и мужского пола). Ну а ситуации, как понимаете, всякие бывают. Возможно, именно этот факт и объясняет появление рожек у всего зоологического вида.

А этой Улитке с переплетами судьбы, судя по новизне домика, повезло больше. Сидит тихо в сторонке, под ноги не бросается. И информацию про личную жизнь держит в секрете. В данном случае: дословно «в секрете» (липком секрете своих желез).

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Очень напомнили эти Улитки об образах некоторых деятелей.  

Первая: Оленьку Бузову (с переплетами судьбы от «Дом-2» до МХАТа и слезами от невинной шутки Дмитрия Губерниева: «Оленька, а Вы перестали пить коньяк по утрам?», за которую ему, бедному, пришлось извиняться по совету своего работодателя и, видимо, Покровительницы Улиток Тины Канделаки). Странно но у меня после просмотра этого видео

https://youtu.be/E99b7MTOzfs  

сложилось совершенно обратное мнение, что Бузова с ее акцентом на туалетную лексику весь репортаж хамила Губерниеву.

Вторая: лоснящегося Даню Милохина с его тайной личной жизнью. И дощечка словно подиум на фотографии даже имеется.

Об Оле и Дане, как орудии морального разложения Российского Общества, подробно в Статье: «Мир сошел с ума. Россия не исключение.» 

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год  

Источник: Достало



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