Мнение: Видео “ударного испытания” авианосца “Джеральд Форд”

ВМС США опубликовали видео ударных испытаний https://colonelcassad.livejournal.com/6851936.html авианосца "Джеральд Форд".



Фото с идентичных испытаний авианосца "Теодор Рузвельт"

Из официального отчета:

ВМС США проводили FSST в течение нескольких десятилетий, в последний раз для боевых кораблей Littoral Combat Ships USS Jackson (LCS 6) и USS Milwaukee (LCS 5) в 2016 году; а также десантного транспортного дока класса Сан-Антонио USS Mesa Verde (LPD 19) в 2008 году, десантного корабля USS Wasp (LHD 1) в 1990 году и ракетного крейсера USS Mobile Bay (CG 53) в 1987 году. Последним авианосцем, выполнившим FSST, был USS ​​Theodore Roosevelt (CVN 71) в 1987 году

. ВМС проводят испытательные ударные испытания в соответствии с Инструкцией 9072.2 Управления начальника военно-морских операций и в соответствии с Законом о полномочиях национальной обороны 2016 .

Испытания Ford на ударную нагрузку проводятся у восточного побережья США в рамках узкого графика, который соответствует требованиям по смягчению воздействия на окружающую среду с учетом известных моделей миграции морской жизни в районе испытаний. Военно-морской флот также использовал обширные протоколы по всему FSST для обеспечения безопасности военного и гражданского персонала, участвующего в эволюции испытаний.

Ford – новейший и самый совершенный авианосец ВМС США. Корабль завершил успешный 18-месячный период послепоставочных испытаний в апреле, в течение которых экипаж завершил все необходимые испытания, выполнил запланированные улучшения и техническое обслуживание с опережением графика и извлек ценные уроки для повышения надежности систем Ford-Class. В то же время корабль также служил единственной платформой Восточного побережья для проведения квалификационных испытаний авианосца.

После завершения FSST этим летом Ford перейдет в режим запланированной дополнительной готовности на шесть месяцев модернизации, технического обслуживания и ремонта до начала эксплуатации.

https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-pressreleases/Article/2663444/uss-gerald-r-ford-cvn-78-completes-first-full-ship-shock-trial-event/utm_source/twitter/utm_medium/social/utm_content/100002183718930/utm_campaign/Equip/linkId/100000050659400/ – цинк

Так что событие действительно достаточно редкое. Последний авианосец таким образом тестировали аж в 1987 году.

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