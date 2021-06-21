Не спешим избавляться от потертого дивана. Его можно запросто обновить своими руками: делаем новый красивый чехол

Бесспорно, со временем мебель теряет свой первозданный вид и выглядит уже не так привлекательно, как раньше. Судя по отзывам, чаще всего изнашивается именно диван. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то не спешите покупать новый. Дело в том, что диван возможно обновить. Для этого потребуются некоторые инструменты и расходный материал. Также нужно все делать, придерживаясь инструкции. Подробнее об этом вы узнаете из статьи.

О расходном материале

Многие владельцы со временем на этой мебели заменяют обивку. Однако это потребует финансовых трат. Поэтому лучше всего пошить красивый чехол, который при необходимости можно легко снять.

Вам потребуется выбрать расходный материал. Желательно, чтобы он был довольно плотный и не слишком жесткий. Также ткань, из которой вы собираетесь сделать чехол, должна идеально вписываться в интерьер комнаты. Обзаведитесь также резинкой, благодаря которой ваше изделие прилегать будет плотнее. Еще вам понадобится портновская лента, ножницы, швейная машинка, игла с ниткой и несколько булавок. Если швейной машинки у вас нет, то прошивать придется своими руками.

Алгоритм действий

В первую очередь измерьте все составные части дивана, а именно сидение, спинку и подлокотники. По этим замерам вырежьте нужные отрезки ткани. Расположите ее изнанкой наружу.

Убедитесь, что все углы сошлись. Далее зафиксируйте их при помощи булавок. В итоге у вас получится черновой вариант шва, который сначала прошивают вручную. Чтобы потом было легче вынуть нитку, желательно не делать слишком мелкие стежки.

После выполнения этих действий булавки можно будет извлекать. Когда каркас будущего чехла будет готов, снимите его и пройдитесь вдоль временного шва, используя швейную машинку. Скорее всего, у вас останется немного материала. Лишнее можно будет потом отрезать. Примечательно, что на данном этапе лишний кусок ткани вам пригодится, поскольку с материей без натяжки работать намного удобнее. Все, изделие готово и его остается теперь вывернуть лицевой стороной наружу.

Дополнительно можно сделать большую подушку для спины. Она также будет служить дополнительным фиксатором чехла на диване. Может быть так, что наполнитель на спинке просядет. Чтобы исправить этот изъян, нужно аккуратно разрезать ткань и поправить пену.

После материал снова сшивается.

На что следует обратить внимание?

Прежде чем работать с материалом, его рекомендуется постирать. Если этого не сделать, то после стирки ткань усядется, в результате чего готовый чехол станет меньше.

В итоге вы не сможете натянуть его на мебель.