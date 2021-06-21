От румяных щек до сочных губ: уловки для сияющей кожи и трендовые способы нанесения макияжа летом

Летом мы любим всячески экспериментировать с самыми различными текстурами, оттенками и продуктами для нанесения макияжа. Чтобы сделать идеальный макияж летом, нужно использовать различные уловки. Тогда кожа будет сияющей, щеки румяными, а губы сочными. Вот несколько таких уловок, которые помогут вам выглядеть обворожительно.

Глянцевые губы

Из-за пандемии коронавируса нам приходилось носить маску. Поэтому на некоторое время пришлось забыть о помаде. Однако в 2021 году помады снова возвращаются в моду.

Сейчас появилось много различных интересных оттенков, которые заслуживают внимания. Этим летом в моде достаточно яркие цвета, такие как красный, розовый, фиолетовый, апельсиновый. Они всегда хорошо смотрятся и помогают сделать образ безупречным.

Можно выбрать как насыщенный глянцевый оттенок, так и полуматовое покрытие. В любом случае это будет выглядеть стильно и мило.

Однако нюдовые оттенки тоже пользуются популярностью. Эти тона гармонично вписываются в современные тенденции, основанные на естественности.

Розовые щеки

Розовые скулы становятся одной из основных модных тенденций макияжа этого сезона.

Очень красивый и необычный эффект дают кремовые румяна или помада, которая после нанесения на кожу растушевывается пальцами.

Черно-белая подводка

Это еще один модный тренд лета 2021 года. Черно-белая подводка для глаз позволяет сделать внешний вид более свежим и элегантным.

Завершить макияж можно путем нанесения нескольких капель закрепляющего геля для бровей и нейтрального оттенка для щек и губ.

Сияющая красивая кожа

Красивая и сияющая кожа, слегка загорелое лицо, теплый оттенок на щеках и веках – это только некоторые ключи к летнему красивому макияжу.

Создать такой эффектный образ можно при помощи нескольких базовых элементов, таких как солнцезащитный крем, консилер, хайлайтер и пудра. Предварительно стоит подготовить кожные покровы при помощи увлажняющего крема и сыворотки.

Розовые и зеленые, желтые и синие тени для век

Придать красивое сияние коже можно при помощи желтых теней для век и смелых красных губ. Это достаточно неожиданный, но очень стильный тандем, который точно стоит попробовать.

Этим летом зеленый будет одним из самых трендовых оттенков теней для век. Кроме того, стоит обратить внимание на розовый и синий оттенки, так как они помогают подчеркнуть красоту глаз и идеально смотрятся в сочетании со светящимися губами. Можно также использовать и другие цветные тени, которые будут смотреться не менее интересно.

Дымчатый макияж глаз

Дымчатый макияж глаз остается в тренде сезон за сезоном. Это отличный способ сделать взгляд более притягательным, а глаза более выразительными. Нужно черные тени нанести кисточкой на веко. Затем серыми тенями следует растушевать черные. Серый цвет необходимо нанести на складку над веком и внешний уголок глаза.

Отличным выбором будут светящиеся тона, которые можно комбинировать вместе с матовыми.

Плавающая подводка для глаз и эффектные брови

Макияж глаз сейчас переживает свое возрождение. Хорошо очерченные брови и красивая плавающая подводка разных оттенков и помогут красиво выделить веки.