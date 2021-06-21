Мнение: В Америце уже коммунизм! В магазах можно даром брать сколько унесёшь. Не верите?

Видео запечатлело момент, когда дерзкий грабитель наполнил мусорный мешок продуктами в аптеке Walgreens в Сан-Франциско и выехал из магазина на велосипеде. Его никто не попытался остановить.



Кадры, опубликованные в Твиттере репортером ABC7 Лайанн Мелендес, были сняты в понедельник днем в магазине Walgreens на углу улиц Гоф и Фелл в районе залива, где за последние годы 17 магазинов – аптек были вынуждены закрыться из-за краж.

Всплеск краж в магазинах возник почти сразу после принятия местного закона, согласно которому в 2014 году кража имущества стоимостью менее 950 долларов была переведена из разряда уголовного преступления в разряд мелкого правонарушения.

Видео начинается с того, что женщина и охранник снимают своими айфонами, как мужчина в черной толстовке и джинсах беспечно наполняет мусорный пакет аптечными товарами. Женщина спрашивает, не следует ли им позвонить в 911, но никто из них не делает этого. Тогда мужчина садится на велосипед и начинает уезжать, пока охранник не пытается выхватить у него из рук пакет, но безуспешно. Затем велосипедист выехал из магазина.

Аша Сафаи, член Совета наблюдателей Сан-Франциско, поделился видеозаписью в Твиттере с подписью: "Именно поэтому я провела слушания по организованным розничным кражам и добиваюсь большей ответственности за магазинные кражи в Сан-Франциско".

Он сослался на слушания по преступлениям в розничной торговле, которые он провел в прошлом месяце с окружным прокурором Чесой Будин, представителями розничной торговли, полиции и отдела пробации. По словам Сафаи, многие магазинные воры покидают магазин только для того, чтобы продать украденное на улице в том же районе.

'Половина Walgreens была на тротуаре. Я не шучу", – сказал Сафаи в интервью The New York Times. Я был потрясен. Я никогда не видел ничего подобного в этом городе".

Walgreens тратит в 35 раз больше средств на охрану в городе, чем в других местах, сказал на слушаниях в мае Джейсон Каннингем, региональный вице-президент по аптекам и розничным операциям в Калифорнии и на Гавайях.

В дополнение к закрытию 17 магазинов в Сан-Франциско, кражи в 53 оставшихся магазинах фармацевтической сети в четыре раза превышают средние показатели для магазинов в других регионах страны, по данным газеты San Francisco Chronicle. Один из магазинов Walgreens, по сообщениям, теряет 1000 долларов в день из-за магазинных воров, добавляет издание.

В марте была запущена петиция на сайте Change.org с просьбой сохранить один из Walgreens на улицах Буш и Ларкин открытым, но в итоге он все равно закрылся.

Этот магазин стал спасательным кругом для многих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и жителей с низким уровнем дохода, которые не могут пойти в другие магазины, чтобы купить то, что им нужно", – написал Расти Эверклир, создавший петицию, которая набрала 257 подписей.

По всему городу в 18 магазинах Walgreens было зафиксировано 94 случая воровства в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года, согласно данным, собранным Департаментом полиции Сан-Франциско и полученным новостным изданием Mission Local.

Исток.

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