Мнение: Летнее наступление Талибана

Wall Strret Journal о летнем наступлении боевиков Талибана в Афганистане и нарастающем хаосе на фоне бегства американских войск из страны.

Летнее наступление Талибана

Почти каждый день талибы публикуют видеоролики, на которых повстанцы-победители инспектируют очередной штаб афганского округа, который был потерян в бою правительственными войсками или все чаще сдавался без боя.

Некоторые из этих районов – единица, эквивалентная американским округам – слишком отдалены или малонаселенны, чтобы гарантировать защиту, поскольку перенапряженные афганские военные, лишенные жизненно важной поддержки с воздуха, переориентируются на защиту основных населенных пунктов страны.

Обученные и оснащенные США и западными союзниками в течение почти двух десятилетий афганские силы безопасности, насчитывающие примерно 260 000 человек, должны быть достаточно сильными, чтобы не допустить захвата власти талибами сразу же после вывода американских войск, который приближается к завершению.

Тем не менее, кажущаяся бесконечной череда неудач на полях сражений в последние недели начинает создавать ощущение неизбежности захвата власти талибами. Афганские официальные лица предупреждают, что это мнение, если его быстро не изменить, рискует превратиться в самоисполняющееся пророчество.

Несколько районов уже сдались талибам в этом месяце в результате переговоров, в которых участвовали местные влиятельные лица и военное командование, которые полагали, что они получат более выгодную сделку, если переедут раньше. В некоторых случаях талибы даже давали афганским солдатам и полицейским, многие из которых не получали зарплату в течение нескольких месяцев, карманные деньги для безопасной поездки домой.

Это чувство падающего морального духа усугубляется отсутствием четкой военной стратегии в Кабуле. Только в эту субботу президент Ашраф Гани назначил нового министра обороны, ветеран-командира генерала Бисмиллаха Хана, чтобы заменить его предшественника, который выздоравливал в Абу-Даби в течение нескольких месяцев. Г-н Гани также назначил нового начальника штаба армии генерала Вали Ахмадзая и нового министра внутренних дел генерала Абдула Саттара Мирзаквала для надзора за полицией.

«Мы не сдадимся террористам. Мы не уступим зловещим планам », – сказал г-н Гани, который должен встретиться с президентом Байденом в Белом доме в пятницу, на субботней церемонии представления новых министров.

Опасения такой капитуляции перед талибами преобладали на встрече на прошлой неделе между молодыми афганскими активистами и главным мирным переговорщиком страны Абдуллой Абдуллой, который также едет в Вашингтон, чтобы встретиться с г-ном Байденом. Одна женщина из восточной провинции Газни рассказала, как она недавно ехала в свой родной район, минуя правительственные контрольно-пропускные пункты, чтобы на обратном пути найти заброшенные аванпосты и патрули талибов. Доктор Абдулла, чей альянс составляет половину афганского правительства в рамках соглашения о разделе власти с г-ном Гани, был засыпан вопросами о том, существует ли какое-то секретное соглашение о передаче района за районом талибам.

«Я сказал категорически, с уверенностью в 1000%, нет, это не план, а тот факт, что люди думают таким образом, это само по себе дает вам картину», – сказал д-р Абдулла в интервью после встречи. «Возможно, то же самое происходит в сознании тех солдат, которые защищают страну. Это само по себе имеет последствия ».

Фазель Фазли, генеральный директор президентской администрации г-на Гани, сказал, что он ожидает, что наступление Талибана усилится в ближайшие недели, даже когда повстанцы и правительство будут проводить мирные переговоры при поддержке США в Дохе, Катар. По его словам, в связи с тем, что пакистанские медресе собираются уйти в отпуск, отправляя волну новобранцев к Талибану, июль-сентябрь, вероятно, будут самыми смертоносными месяцами.

«Мы не ожидаем каких-либо предметных переговоров в Дохе или где-либо еще относительно мирных переговоров в ближайшие пять-шесть месяцев. И Пакистан, и «Талибан» хотят сначала испытать [силы безопасности Афганистана] и удержать некоторые позиции – более густонаселенные районы плюс столицы провинций », – сказал г-н Фазли. «Мы должны защищаться, мы можем потерять некоторые позиции в определенных областях, но теперь это полностью управляется афганским правительством».

Правительство заявило на прошлой неделе, что арестует местных старейшин и политиков, которые попытаются выступить посредником в сделках о капитуляции между талибами и силами безопасности. Тем не менее, такие предупреждения, похоже, мало действуют на местах. В северной провинции Тахар, где в последние дни семь из 16 округов перешли в руки Талибана, в пятницу местные старейшины выступили посредниками в сдаче района Бахарак.

По словам Салахуддина Борхани, члена совета провинции Тахар, в то время как талибы казнили главу округа разведывательного управления Афганистана, Национального управления безопасности, они позволили 78 солдатам уйти, если они бросали свое оружие. На видео, выпущенном «Талибаном», видно, как несколько Хаммеров, поставленных американцами, десятки автоматов и три оставленных крупнокалиберных пулемета. В других афганских районах, захваченных в последние дни, оставленное оружие включало минометы и как минимум одну гаубичную артиллерийскую установку. В целом с начала мая почти десятая часть из 387 районов Афганистана перешла под контроль талибов.

«Как может правительство, которое не может поддерживать своих солдат и позволяет району попасть под контроль Талибана, арестовывать проживающих там старейшин?» – сказал г-н Борхани. «Солдаты в Бахараке сражались в течение трех дней и сдались только после того, как у них начали кончаться боеприпасы и они поняли, что никакой помощи не ожидается», – добавил он. «Если правительство не может поддержать свои силы с воздуха или земли, остальные солдаты видят это, и это подрывает их моральный дух: они понимают, что если у них нет поддержки, результатом их сражения будет смерть».

В северной провинции Фарьяб около 24 военнослужащих высококвалифицированных спецназовцев Афганистана были убиты на прошлой неделе в засаде талибов, в результате чего по стране прокатилась волна шока. По состоянию на ночь в воскресенье талибы были на грани вторжения в столицу провинции Майману. «Ситуация ужасная, – сказал Рахматулла Туркестани, возглавляющий ассоциацию политических активистов Майманы. «Очевидно, что правительство не может сражаться без поддержки США и НАТО».

Безусловно, афганское правительство вернуло некоторые утраченные районы. И на данном этапе войны талибы не часто пытаются удерживать эти базы надолго. «Талибан захватывает районы, взрывает здания и захватывает пленных, но они не для того, чтобы обеспечивать управление. Для них это больше похоже на пиар, чем на удержание географии », – сказал Тамим Асей, бывший заместитель министра обороны Афганистана, возглавляющий Институт исследований войны и мира в Кабуле.

Что касается афганского правительства, успех к концу сезона боевых действий будет заключаться в предотвращении захвата талибами любой из 33 столиц провинций страны, сказал г-н Фазли. Он добавил, что поворотным моментом станет так называемый «момент Джелалабада» – отсылка к нападению моджахедов на восточный афганский город в 1989 году, которое привело к крупному разгрому повстанцев и доказало, что афганские правительственные войска могут оставаться жизнеспособными даже после вывода советских войск.

Когда правительство назначенного Советским Союзом президента Мохаммеда Наджибуллы – чьи портреты в наши дни повсеместно появляются на рекламных щитах и ​​капотах автомобилей в Кабуле – пало три года спустя, это произошло не из-за военного поражения, а из-за того, что оно раскололось изнутри, – отметил Рахматулла Набиль. он возглавлял шпионское агентство NDS до 2015 года. Нынешнее афганское правительство сталкивается с аналогичной проблемой, предупредил он.

«Сейчас политики разделились. И из-за этого мы теряем динамику в военном плане », – сказал г-н Набиль. «Талибан не будет напрямую подталкивать к захвату власти. Во-первых, они будут работать над тем, чтобы вызвать крах изнутри, и они уже приобрели друзей среди наших политиков. Они подходят почти ко всем ».

https://www.wsj.com/articles/taliban-advances-test-afghan-forces-morale-as-the-u-s-leaves-11624209389 – оригинал на английском

PS. Сегодня боевики Талибана вошли в пригороды столицы провинции Фарьяб. На одной из баз были захвачены https://twitter.com/Natsecjeff/status/1406606863194640386 десятки единиц техники.

За сутки по всей стране в плен сдались еще сотни солдат и полицейских, захвачены большие трофеи. В Кохистане в плен сдались сразу 120 солдат армии. Отказались только рейнджеры, которые сели на тачанки и укатили к одной из пока еще не окруженных баз.

Правительство в Кабуле лихорадочно перебрасывает в провинции, где нарастает оперативный кризис дополнительные контингенты боеспособных войск, которые готовы сражаться. Нападения на отряды подготовленных США рейнджеров со стороны боевиков Талибана (за неделю они уже попали в 3 серьезных засады, в которых погибли десятки подготовленных солдат), это с одной стороны попытка ослабить наиболее боеспособные правительственные части, а с другой стороны – запугать колеблющихся на фоне предложений сложить оружие и расходиться по домам.



Командиров сдающихся ополченцев вывозят вертолетом из провинции Тахар.

В целом, если события будут развиваться такими темпами, свалить из Афганистана с сохранением лица у США ожидаемо не получится. Талибан даже не ждет окончания вывода войск, а заполняет вакуум силы прямо сейчас, на фоне ухода оккупационных войск, что не позволит Вашингтону рассказывать, что "когда войска выводились, все было в порядке и мы оставили стабильную ситуацию после себя".

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