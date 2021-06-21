Мнение: Привет от Шойгу: он опять расстроил Запад! «Авангард» в России теперь больше, чем ракеты!

Здравствуйте, товарищи! На канале УспехТВ вышел очередной ролик тире боль наших любимых либералов. Они всегда нам говорили, что армия это плохо (а вот армия США это другое), что нельзя одевать детей в военную форму (а вот делать из них [слово нехорошее] – это свобода воли), что на 9 мая нам надо рыдать и каяться (а лучше отдать Западу Сибирь). В общем, сегодня вполне себе очевидно, что наши лучшие люди делятся на два вида – кто за последние 30 лет так и не нажил ума и кто откровенно работает на наших дорогих носителей демократии. Последние, как товарищ, пардон, мистер Гозман – уже давно этого и не стесняются.

И тем больнее для них будет узнать, что движение "Юнармия" набрало за 5 лет уже 800 000 человек. И несмотря на то, что гадости про юнармейцев льются рекой, а делая сюжет я столько интересных вбросов дочерей офицеров Крыма перечитал, что любо-дорого – теперь Шойгу приготовил еще один подарок.

Из-за проблем 2020 года в СМИ мало информации про новые "Авангарды" и это не ракеты, это может даже и лучше. Ракеты были и у СССР, но распилили их не американцы, а свои любители 100 сортов колбасы, кто и сейчас мне постоянно пишет в комментариях, что ему "без мяса танки не нужны". Забывая, что в 90-х не было ни того, ни другого.

В общем, я поехал смотреть Москву, а вы смотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=T5V-8osyqXo (ссылка, если не открывается в браузере).

Счастья вам!

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