 

Мнение: Привет от Шойгу: он опять расстроил Запад! «Авангард» в России теперь больше, чем ракеты!

21.06.2021, 4:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Здравствуйте, товарищи! На канале УспехТВ вышел очередной ролик тире боль наших любимых либералов. Они всегда нам говорили, что армия это плохо (а вот армия США это другое), что нельзя одевать детей в военную форму (а вот делать из них [слово нехорошее] – это свобода воли), что на 9 мая нам надо рыдать и каяться (а лучше отдать Западу Сибирь). В общем, сегодня вполне себе очевидно, что наши лучшие люди делятся на два вида – кто за последние 30 лет так и не нажил ума и кто откровенно работает на наших дорогих носителей демократии. Последние, как товарищ, пардон, мистер Гозман – уже давно этого и не стесняются.

И тем больнее для них будет узнать, что движение "Юнармия" набрало за 5 лет уже 800 000 человек. И несмотря на то, что гадости про юнармейцев льются рекой, а делая сюжет я столько интересных вбросов дочерей офицеров Крыма перечитал, что любо-дорого – теперь Шойгу приготовил еще один подарок.

Из-за проблем 2020 года в СМИ мало информации про новые "Авангарды" и это не ракеты, это может даже и лучше. Ракеты были и у СССР, но распилили их не американцы, а свои любители 100 сортов колбасы, кто и сейчас мне постоянно пишет в комментариях, что ему "без мяса танки не нужны". Забывая, что в 90-х не было ни того, ни другого.

В общем, я поехал смотреть Москву, а вы смотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=T5V-8osyqXo (ссылка, если не открывается в браузере).

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Акции Google рухнули после объявления о перезапуске RuTube

07.07 / Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

12.11 / Пульмонолог Аргунова объяснила, для кого пневмония особенно опасна

08.07 / Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей

16.07 / Анджелина Джоли гуляет с сыном Паксом на фоне новостей о разладе Брэда Питта с сыном

29.11 / «Вам и путинских хватит»

25.02 / Ученые проследили историю формирования Луны

03.09 / В Зимбабве полицейские увидели двух гоблинов и в страхе сбежали

30.10 / Мнение: Строительство жилья в России, 35 метров на шестерых и закрытие музея КГБ

31.05 / Maruti устанавливает четыре кислородные установки PSA в государственных больницах Харьяны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика