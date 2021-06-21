Мнение: О свистопляске на смерти Славы Сэ

Всего три слова, которые болью отзовутся в сердце любого жижиста со стажем – умер Слава Сэ, блогер pesen_net. Ушёл человек, который умел даже афишу к своим встречам с читателями подать смешно и непринужденно. Так, что даже самый олдскульный противник рекламы и пиара мог лишь улыбнуться.

И с уходом Славы Сэ (в миру – Вячеслава Солдатенкова) наш #ЖЖ словно бы осиротел. Не стало того, чьи посты выходили в Топ на секунду раньше нажатия кнопки «Отправить» (или «Post It»). Того, чьи слова, свитые в строки и абзацы заставляли улыбаться, усмехаться, хихикать, смеяться, ржать в голос и валяться под столом от хохота. Иногда взгрустнуть или задуматься – но потом всё так же скалиться, хохотать и заливаться смехом.

Ушла эпоха… И это невыносимо грустно осознавать.

Но вот что ещё грустнее. От чего буквально клокочет в груди.

К сожалению, причиной смерти Славы Сэ стал CoVID-19, осложнённый сопутствующим диабетом и другой хронью. Почему-то одного этого оказалось достаточно, чтобы коллеги по площадки, даже самые-самые топовые, дружно потеряли головы, совершенно забыв о приличиях. Даже минимальных.

И стали хором использовать – Боже, какое противное, мерзкое слово – чужую смерть как повод для…

Для разжигания самых отвратительных ср@чей споров на тему «ковид – не ковид».

Вот один, уважаемый доселе, разродился постом в духе «Славу Сэ убили антиваксеры: если бы все дружно привились хоть Спутником, хоть Пфайзером, CoVID-19 был бы побеждён и хороший человек остался жив». Вот второй, почти рукопожатный пишет: «Я не знаю, прививался ли Слава Сэ, но думаю, что привился, а вакцина не сработала – задумайтесь, надо ли прививаться». Вот третий льёт крокодилов слёзы: «Какое горе – от ковида умер Слава Сэ, а вот, кстати, посмотрите мои фотки мадагаскарских котиков и сделайте прививку».

И подобных – не один, не два, не три – десятки!

Коллеги, а вы там случайно не уху ели?!!

Ну почему вам – нет, не героически промолчать, почтив память: на такое блогер не способен органически – не вспомнить лучшие творения Славы, не рассказать, как однажды мрачное утро заиграло яркими красками после очередного опуса собрата, не поделиться историей, как познакомился с юной дивой, весь вечер веселя её почти анекдотами Сантехника, выдавая их за свои экспромты?

Зачем нужно было опошлять светлую память замечательного, уникального и доброго автора вот этой вот свистопляской насчёт ковидобесия и вакцинофобии?

Где обыкновенная человечность? Где простое человеческое сочувствие и участие?

Что с вами со всеми стало? Что стало с нами?

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