Готовим ногти к отпуску: свежие идеи маникюра на лето 2021

Летом так хочется чего-то яркого, сочного и насыщенного. Именно поэтому девушки просят своих мастеров придумать что-то новенькое на их ноготках к отпуску или в летний период. Мы собрали для вас топ самых классных идей на лето, вам точно приглянется парочка.

Вперед, изучать новые летние тренды в маникюре!

Фруктовые идеи

Как насчет сочного зеленого киви? Фруктовые маникюры пользуются спросом не первый год, это самые летние и сочные идеи, которые чаще всего приходят в голову и мастерам ногтевого сервиса, и клиентам. Киви на самом деле рисуется очень просто, главное, набить руку.

А вот и арбузики! Что, как не арбуз: ассоциируется с летом, это самый летний продукт, который можно только вспомнить! В этой идее используется как художественный рисунок, так и украшения, стразы и пластиковый декор для ногтей. Выглядит безумно вкусно!

Морская тематика

Лето – это отпуск, а отпуск – это море. Отправляетесь на море? Так давайте же повторим морскую тематику на ноготочках.

Нежный голубой в качестве фона и очень миленькая черепашка. Процесс рисования на ногтях, конечно, трудоемкий, но эта работа точно стоила того. Даже захотелось повторить.

Ракушки, конечно, а что же еще ассоциируется с морем? Белая посыпка выглядит ярко.

Морская волна: повторить такой дизайн очень просто, достаточно смешать несколько оттенков и взять широкую, плотно набитую кисть.

Если вы не любите рисунки на ноготочках, то стоит попробовать плавный градиент. Желтый и синий отлично сочетаются: используйте несколько оттенков для более плавного перехода. Стяжка делается с помощью кисточки или спонжика.

Кстати, матовый топ смотрится весьма неплохо на такой стяжке.

Больше идей!

Любите однотонный маникюр? Пожалуйста! Хотите немного разнообразить маникюр? Такие идеи тоже имеются.

В 2020-2021 году особенно популярен френч с цветной “улыбочкой”. Кроме того, в моде пастельные оттенки и различные варианты зеленого. Как вам вот такие идеи?

Вот еще несколько вариантов. Легкий, нежный френч с розовыми ноготками.

А вот еще одна версия разноцветного маникюра. Кажется, и яркий, и неброский: идеально для отпуска и для повседневной жизни.

Грамотное сочетание и матовый топ. Лавандовый, розовый и персиковый смотрятся очень бодро. При желании можно добавить узор или простые цветочки, как на фотографии снизу. Повторили бы такой?

Еще один тренд этого лета – краска. Белый или розовый цвет в качестве подложки и эффект стекающей краски от кутикулы – наиболее частая просьба к мастерам маникюра.