Желейный маникюр Jelly Nails: описание и модные идеи трендового нейл-арта лета

Новое – это давно забытое старое. Тренд из 90-х снова вернулся в моду. Тогда длинные острые ноготки, покрытые яркими, насыщенными оттенками лака были суперпопулярными, они являлись неотъемлемой частью образа модной девчонки.

Последние несколько лет в моде были спокойные, не кричащие оттенки, глубокие или нюдовые, и тут новый бум: снова яркие, неоновые, кислотные. После стольких лет нюдового затишья кислотные оттенки вызвали небывалый ажиотаж.

Новый тренд – “желейные ногти”

Новая мода – “желейные ногти”. Причиной такого спроса послужил “Инстаграм” известной дивы Кайли Дженнер, которая опубликовала новый маникюр: длинные полупрозрачные ногти розового цвета. После ее поста снова заговорили о ярких оттенках и о возвращении “мармеладного” маникюра.

Рассмотрим поближе, что такое “желейные ногти”. Это новый способ наращивания. Ногти спиливаются почти до подушечки пальца. Выступающий край ногтя наращивается с помощью прозрачного геля. Выступающий край должен быть как можно более длинным и прозрачным. Ногти могут быть любой формы, чаще всего для этого вида наращивания используется миндаль, пика и квадрат.

Такой маникюр выглядит интересно, но эпатажно.

Идеи выполнения: однотонный

Для тех, кто не любит рисунки и прочий декор на ногтях, есть и однотонные идеи маникюра. В таком случае просто наращивается ноготок прозрачным материалом, покрывается лаком в один слой. Вы можете использовать гель для наращивания, заранее смешав его с пигментом или лаком.

Как известно, маникюр – это поле для экспериментов.

Разнообразить однотонный маникюр можно с помощью страз, блесток и шиммера. Это легкий вариант маникюра, особенно актуальный в летний сезон. Элементы декора также можно добавлять прямо в гель.

Мармеладный маникюр с блестками

Смело миксуйте оттенки. Чтобы ногти получились не такими броскими, используйте оттенки на несколько тонов отличающиеся друг от друга.

Вместо страз и блесток можно использовать поталь или фольгу. Главное – грамотно сочетать оттенки.

Если вы не любите длинные ногти, но хотите на себе попробовать новый модный тренд, то вот вам еще идея. Вы можете использовать для украшения цветы и поталь. Нанесите прозрачную базу на ноготок, выложите композицию из декора и покройте плотным слоем топа. Выглядит замечательно и неброско!

Добавьте в прозрачный гель блестки и фигурные элементы декора. Выкладывая таким гелем выступающий край ноготка, вы избавите себя от процесса создания дизайна. Поправьте ноготь пилкой, покройте топом – готово.

Витражи на ноготках

Новый модный маникюр выглядит как стекло. И вот какие еще идеи мы для вас нашли – витражный маникюр. Вам понадобится куда больше времени, чтобы выполнить такой маникюр, а также широкая палитра гель-лаков. Тем не менее попробовать повторить эту идею стоит. Очень тонкая работа, не правда ли?

Особенно интересно смотрится градиент на ногтях. А вот еще один пример витражного маникюра. Работа действительно ювелирная. На каждом ноготке новая картинка.

Такой маникюр каждой девушке захочется повторить, ведь без внимания с ним точно не останешься.