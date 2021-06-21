 

Загрузка отелей в Сочи превысила 85%

21.06.2021, 3:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сочи загрузка некоторых отелей и санаториев превысила 85%, на курорте на данный момент отдыхают около 185 тыс. туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сегодня на курорте отдыхают около 185 тыс. гостей, загрузка некоторых мест размещения в Сочи превышает 85%. Мы должны в условиях высокого сезона сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, обеспечить комфорт и безопасность для сочинцев и гостей города», – написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Сочи возобновлена работа оперативного штаба, усилена работа медицинских служб, проведен дополнительный инструктаж персонала. Мэр уточнил, что в Сочи работают семь пассажирских автотранспортных предприятий, каждый день на маршруты выходят 850 единиц транспорта, которые ежедневно обрабатываются

«Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, продолжается и вакцинация среди водительского состава. Также в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы. Обработка общественных пространств и поверхностей уличной мебели проходит в ежедневном режиме во всех муниципальных парках во всех внутригородских районах курорта», – добавил мэр Сочи. По его словам, аттракционная техника также обрабатывается после каждого запуска, дезинфицируются поручни и сиденья.

Копайгородский отметил, что этим летом в городе открыты около 200 пляжей, 33 из них получили международный экологический знак качества «Голубой флаг».

Ранее сообщалось, что санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / В Германии нашли «доказательства» военного альянса РФ и Китая

04.07 / Bild – финские ВВС окончательно убрали свастику со своих самолётов

28.05 / Telegram-канал NEXTA опубликовал второе расследование о Лукашенко. В нем говорится о контроле контрабанды сигарет, груш и цветов

29.12 / Экономические невзгоды Турции испытывают власть Эрдогана на прочность

03.10 / N-TV – агентство труда ФРГ не справляется с наплывом безработных

14.02 / Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии – опрос

08.10 / NewsOne – Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций

11.03 / В МВФ независимость Нацбанка Украины назвали сверхважной для продолжения сотрудничества

04.04 / Сына крупнейшего красноярского застройщика задержали в Краснодаре

09.06 / Все украинские регионы в “зеленой” зоне, Вирастюка признали нардепом, Европарламент утвердил цифровые COVID-сертификаты. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика