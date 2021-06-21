Загрузка отелей в Сочи превысила 85%

В Сочи загрузка некоторых отелей и санаториев превысила 85%, на курорте на данный момент отдыхают около 185 тыс. туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сегодня на курорте отдыхают около 185 тыс. гостей, загрузка некоторых мест размещения в Сочи превышает 85%. Мы должны в условиях высокого сезона сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, обеспечить комфорт и безопасность для сочинцев и гостей города», – написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Сочи возобновлена работа оперативного штаба, усилена работа медицинских служб, проведен дополнительный инструктаж персонала. Мэр уточнил, что в Сочи работают семь пассажирских автотранспортных предприятий, каждый день на маршруты выходят 850 единиц транспорта, которые ежедневно обрабатываются

«Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, продолжается и вакцинация среди водительского состава. Также в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы. Обработка общественных пространств и поверхностей уличной мебели проходит в ежедневном режиме во всех муниципальных парках во всех внутригородских районах курорта», – добавил мэр Сочи. По его словам, аттракционная техника также обрабатывается после каждого запуска, дезинфицируются поручни и сиденья.

Копайгородский отметил, что этим летом в городе открыты около 200 пляжей, 33 из них получили международный экологический знак качества «Голубой флаг».

Ранее сообщалось, что санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи.