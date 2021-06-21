Тренер датской сборной заявил об уважении к российским футболистам

В составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, эта команда хорошо играет, сообщил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд перед встречей сборных.

«Очень странно, что у нас нет очков, но мы концентрируемся на следующей игре, если победим, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть этот матч, по сути, для нас Евро начинается сейчас. Сборная РФ хорошо играет, в составе есть достаточно сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Это будет сложный матч, поэтому нам нужна будет поддержка болельщиков», – цитирует Хьюлманда ТАСС.

Он назвал Артема Дзюбу и Алексея Миранчука «замечательными игроками», и отметил, что российский футбол многие склонны недооценивать.

«Но это высококачественный футбол. Сборная РФ является достойным соперником. Мы будем готовы выйти на поле и подарить болельщикам замечательную игру, надеемся, что мы выиграем», – указал тренер датской сборной.

Российская команда после двух туров на ЧЕ-2020 набрала три очка, она занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка).

Сборная РФ вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это была первая победа РФ на Евро-2020.