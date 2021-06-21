 

Антонов приступил к исполнению обязанностей посла РФ в США

21.06.2021, 3:46, Новости дня
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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов после возвращения в Вашингтон из Москвы приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в США.

«20 июня посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей», – говорится в Twitter посольства РФ в США.

Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что РФ и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.



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