Мнение: Последнее публичное гильотинирование
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Публичное гильотинирование во Франции. 1939-й год.
Казнили серийного убийцу и грабителя Эжена Вейдманна.
Это было последнее публичное гильотинированое во Франции (общественности не понравились опубликованные кадры с мероприятия), хотя головы там рубили еще до 1977-го года, слегка не дотянув до двухсотлетия со дня начала использования изобретения названного в честь известного доктора и гуманиста Жозефа Гильотена.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет