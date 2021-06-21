 

Мнение: Последнее публичное гильотинирование

21.06.2021, 3:44, Разное
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Публичное гильотинирование во Франции. 1939-й год.
Казнили серийного убийцу и грабителя Эжена Вейдманна.
Это было последнее публичное гильотинированое во Франции (общественности не понравились опубликованные кадры с мероприятия), хотя головы там рубили еще до 1977-го года, слегка не дотянув до двухсотлетия со дня начала использования изобретения названного в честь известного доктора и гуманиста Жозефа Гильотена.

Источник: Colonel Cassad



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