Мнение: Последнее публичное гильотинирование

Публичное гильотинирование во Франции. 1939-й год.

Казнили серийного убийцу и грабителя Эжена Вейдманна.

Это было последнее публичное гильотинированое во Франции (общественности не понравились опубликованные кадры с мероприятия), хотя головы там рубили еще до 1977-го года, слегка не дотянув до двухсотлетия со дня начала использования изобретения названного в честь известного доктора и гуманиста Жозефа Гильотена.

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