 

Мнение: Рейтинг надежности

21.06.2021, 3:42, Разное
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США будут судить об итогах саммита с РФ по поведению Москвы, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Думаю, что в Кремле предпочтут не заметить это заявление или не станут на нем заострять внимание. Но вообще-то говоря, Салливан открытым текстом сообщил, что теперь на слово Путину верить никто не будет. Его слово не значит вообще ничего, а потому – только дела. Причем даже здесь была максимально обидная формулировка – "поведение". Строго говоря, следить за поведением могут только те, кто выше в социальной или политической иерархии.

Для политика такого рода отношение – это как рейтинг надежности. Если взять российский рейтинг – Национальную рейтинговую шкалу, то в ней есть предпоследний уровень вообще и последний перед дефолтом: уровень RD (Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими). После него только дефолтный уровень D. США, заявляя, что будут смотреть, как Кремль станет себя вести, фактически присваивают себе право надзора. И по факту он, Кремль, с этим согласен. Хотя акцентировать внимание на этом весьма неприглядном для себя факте, конечно, не будет.

Рано или поздно, но любой записной лжец и враль попадает в такой рейтинг. А российский президент, для которого хотя бы слово правды – это как нож в печень, сам туда напрашивался. Долго и упорно. Теперь об этом сказано прямо и без околичностей.

Источник: Эль Мюрид



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