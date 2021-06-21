 

Три совета для Дилары – Личное мнение

21.06.2021, 3:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Моргенштерн принял предложение о женитьбе, которое ему сделала его девушка Дилара.


Фото: Соцсети

Не могу объяснить, почему именно (на самом деле, могу, но не буду), но я хочу, чтобы именно этот брак был успешным.

 А, значит, придётся дать несколько советов Диларе. Если хватит ума прислушаться, то всё у ребят (точнее, у Дилары) будет хорошо.

Дилара, секрет успеха твоего брака с Алишеркой выглядит так:


Фото: Соцсети

Объясню, что имею в виду.

То, что ты видишь в коллаже слева — это то, каким был Алишер, когда ты начала с ним встречаться. Держи этот образ у себя в голове.

Помни: это жирный, некрасивый пацан с плохими зубами никуда не делся и не денется из психики Моргенштерна. Пока ты видишь в нём этого пацана, он будет видеть в тебе королеву.

Поняла?

  Тот, кого ты видишь в коллаже справа, — это человек, который тебе поможет, если ты вдруг накосячишь и забудешь, что твой Алишерка — это толстый чудик, а ты — крутая девочка, и начнёшь смотреть на него, как на небожителя. Тогда Моргенштерн тебя бросит.

Вот здесь не теряйся: быстренько хватай телефон и звони дяденьке, которого ты видишь в коллаже справа. Это — Серёжа Жорин, лучший адвокат страны. Беги сразу у нему.

Если Жорин возьмётся представлять твои интересы, то ты после развода будешь в полном шоколаде. Успешный развод — это тоже успех брака.

Но развода, повторю, не случится, если ты будешь вести себя правильно. Поставь на все свои экраны и на экраны Алишерки вот этот коллаж:


Фото: Соцсети

Когда он был таким, как слева, ты была такой, как справа. Этим всё сказано.  

Ну, и напоследок: не разжирайся. Будь худой. Пока твоя припухлость тебя не портит и даже тебе идёт, но через пару лет будет уже не торт.


Фото: Соцсети

А так: желаю счастья! Молодец, Диларка: нечего в сожительницах ходить. Ты себя не на помойке нашла.

  А вы какие советы дадите новоявленным жениху и невесте? Что, по-вашему, главное в браке? На чём держится ваш, если вы в нём состоите?

  

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / В любимом цвете: Пэрис Хилтон сходила на свидание с женихом Картером Реумом в Лос-Анджелесе

29.05 / Мнение: О том, как Россия на Путине кончится

13.04 / Найден новый потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг

11.07 / Эксперт Елена Рославцева объяснила, каким должно быть правильное питание

04.05 / Скандалы: Король «эфира»

27.02 / В мире: Как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов

01.09 / Скандалы: Вадима Белоусова ждут в суде с тещей

22.12 / Мнение: АПЛ типа “Огайо” в Персидском заливе

01.01 / Мнение: Лучшие картины про праздничные застолья

08.06 / Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пропустил выпускной после суда родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика