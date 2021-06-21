Три совета для Дилары – Личное мнение

Моргенштерн принял предложение о женитьбе, которое ему сделала его девушка Дилара.



Фото: Соцсети

Не могу объяснить, почему именно (на самом деле, могу, но не буду), но я хочу, чтобы именно этот брак был успешным.

А, значит, придётся дать несколько советов Диларе. Если хватит ума прислушаться, то всё у ребят (точнее, у Дилары) будет хорошо.

Дилара, секрет успеха твоего брака с Алишеркой выглядит так:



Фото: Соцсети

Объясню, что имею в виду.

То, что ты видишь в коллаже слева — это то, каким был Алишер, когда ты начала с ним встречаться. Держи этот образ у себя в голове.

Помни: это жирный, некрасивый пацан с плохими зубами никуда не делся и не денется из психики Моргенштерна. Пока ты видишь в нём этого пацана, он будет видеть в тебе королеву.

Поняла?

Тот, кого ты видишь в коллаже справа, — это человек, который тебе поможет, если ты вдруг накосячишь и забудешь, что твой Алишерка — это толстый чудик, а ты — крутая девочка, и начнёшь смотреть на него, как на небожителя. Тогда Моргенштерн тебя бросит.

Вот здесь не теряйся: быстренько хватай телефон и звони дяденьке, которого ты видишь в коллаже справа. Это — Серёжа Жорин, лучший адвокат страны. Беги сразу у нему.

Если Жорин возьмётся представлять твои интересы, то ты после развода будешь в полном шоколаде. Успешный развод — это тоже успех брака.

Но развода, повторю, не случится, если ты будешь вести себя правильно. Поставь на все свои экраны и на экраны Алишерки вот этот коллаж:



Фото: Соцсети

Когда он был таким, как слева, ты была такой, как справа. Этим всё сказано.

Ну, и напоследок: не разжирайся. Будь худой. Пока твоя припухлость тебя не портит и даже тебе идёт, но через пару лет будет уже не торт.



Фото: Соцсети

А так: желаю счастья! Молодец, Диларка: нечего в сожительницах ходить. Ты себя не на помойке нашла.

А вы какие советы дадите новоявленным жениху и невесте? Что, по-вашему, главное в браке? На чём держится ваш, если вы в нём состоите?

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