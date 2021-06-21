 

Мнение: О ковидной катастрофе

21.06.2021, 3:28, Разное
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Что ж, опять и снова: пришла беда – отворяй ворота ©.

В Россию негаданно заявился «индиец», он же Дельта – новый и агрессивный штамм #коронавирус­а, ещё недавно снимавший свою кровавую жатву в Индии. В Москве на него приходится уже две трети новых заражений, в регионах пока меньше, но это лишь вопрос времени.

И это, как становится понятно уже сейчас, настоящая #катастрофа.

Соцсети облетело видео из Санкт-Петербурга, где пациенты 15-й ГКБ лежат уже в коридорах. Причём некоторые – на полу. Кошмар из 1990-х с их катастрофически бедствующей медициной словно бы вернулся. При этом официально места для пациентов с CoVID-19 в больницах Северной Пальмиры вполне имеются. Как это выглядит на практике, каждый может убедиться воочию.

Проблема в том, что это лишь начало. Дельта отличается большей «заразностью» и более агрессивным течением болезни. От момента постановки диагноза средней тяжести до попадания в реанимацию на ИВЛ – это практически смертный приговор – может пройти 1-2 дня. Даже у молодых. Кстати, их очень много сейчас в больницах.

Статистика показывает лавинообразный рост заболеваемости и госпитализаций.

Москва.

Питер.

Но «волна» эпидемии лишь набирает силу. В Великобритании менее агрессивный штамм Альфа привёл к пятикратному росту заболеваемости и госпитализаций на пике. В Индии Дельта вызвала прирост в 25 раз. Москва и Питер пока столкнулись с двукратным ростом. Всё ещё впереди – необходимость решать, кому давать кислород, а кому лишь морфий для облегчения страданий, кого класть в больницу, пусть и на пол, а кого оставлять умирать…

Ну что, гг. антипрививочники, довольны плодами своей глупости?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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