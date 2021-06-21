 

Не верится, что раньше Бибигуль была простушкой: фото до и после преображения

21.06.2021, 3:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И снова профессиональный подход к внешнему виду, уход за собой, грамотно подобранный гардероб и макияж демонстрирует нам, как легко превратиться из простушки в невероятную красотку. Рассмотрим преображение на примере Бибигуль.

Бибигуль: из простушки в аристократку

Новое преображение снова гуляет по Сети, давайте рассмотрим его повнимательнее.

Стрижка и окрашивание волос. Ухоженная, опрятная прическа, благородный натуральный цвет волос легко омолодит вас на 5 лет точно.

Легкие спа-процедуры. Никаких инъекций и пластических операций, регулярные маски для лица и хороший питательный крем способны напитать кожу, выровнять морщинки, избавить от пигментации.

Макияж. Качественное тональное средство, грамотно подобранные оттенки для дневного макияжа – и еще минус десять лет с плеча.

И, конечно, одежда. Легкий ненавязчивый стиль под сезон, никаких кричащих оттенков, никаких футболок с яркими принтами и рисунками.

По-моему, невероятная красота.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Ученые назвали опасное для мозга количество алкоголя

10.10 / Как Эдисон создал аппарат для общения с потусторонним миром

28.01 / Мнение: Танковые возможности будущего

24.09 / «Опять ключи куда-то делись»: характерные «звоночки» деменции

27.05 / СОВСЕМ КОРОТКИЕ АНЕКДОТЫ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ

29.03 / Facebook заблокировал 3 миллиона пользователей из Нигера за «слово на букву Н»

14.07 / Это официально: Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

24.08 / Мнение: Что общего у Лукашенко и Альенде

14.05 / Samsung встроила в смартфоны поддержку аппаратных криптовалютных кошельков

12.04 / В районе Зябликово появилась новая поликлиника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика